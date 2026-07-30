"17 ударов ножом": появились новые жуткие подробности убийства врача на ВЛК в Киеве

Убийство врача на ВЛК в Киеве: / © Киевская городская прокуратура

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По делу об убийстве 55-летнего врача-хирурга в Подольском районе Киева появились новые подробности. Следователи выяснили мотив преступления: нападавший нанес женщине 17 ударов ножом, поняв, что его признают годным к военной службе.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Что известно об убийстве врача на ВЛК в Киеве

При процессуальном руководстве Подольской окружной прокуратуры города Киева 31-летнему задержанному официально сообщили о подозрении в умышленном убийстве лица в связи с исполнением им служебного долга.

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Правоохранители раскрыли хронологию и новые подробности произошедшей 29 июля трагедии. Как выяснилось, мужчина находился в розыске из-за непрохождения ВЛК и был доставлен для прохождения медицинского осмотра во внештатную постоянную военно-врачебную комиссию №1 Подольского районного в г. Киеве ТЦК и СП. Погибший врач-хирург должен был осматривать его одним из последних.

«По словам подозреваемого, он хотел, чтобы его тщательно осмотрели, жаловался на зубную боль и просил отпустить на несколько дней. После того, как мужчина понял, что он будет признан годным к службе, он нанес врачу около 17 хаотических ударов ножом в грудь, шею и руки», — отметили в прокуратуре.

Убийство врача на ВЛК в Киеве. / © Киевская городская прокуратура

Следователи выяснили, что нож злоумышленник заранее принес с собой в сумке. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте до приезда медиков. Нападавшего сразу задержали. Пока фигуранту грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Убийство врача на ВЛК в Киеве. / © Киевская городская прокуратура

Кроме того, в рамках досудебного расследования правоохранители открыли дополнительное производство по ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). В рамках этого эпизода следствие выясняет новые детали относительно того, как задержанный смог беспрепятственно пронести нож в помещение военно-врачебной комиссии.

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Убийство врача на ВЛК в Киеве — последние новости

Напомним, в Киеве мужчина убил врача-хирурга во время военно-врачебной комиссии. Трагедия произошла в среду, 29 июля: полиция доставила нарушителя военного учета в Подольский ТЦК из-за того, что тот ранее не прошел ВЛК. Во время осмотра нападавший нанес медику смертельные ножевые ранения.

После жестокого убийства хирургини во время прохождения ВЛК в Киеве нардепы призывают парламент немедленно принять законопроект об ужесточении ответственности за нападения на медиков. Документ предусматривает суровое наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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