- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 322
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві та області лунають вибухи: атакують ворожі дрони
Повітряні сили заявили про політ реактивних БпЛА у напрямку Києва з північного заходу.
У Києві та області вранці 31 липня жителі чули низку вибухів під час повітряної тривоги. Сили протиповітряної оборони збивають російські дрони.
Про вибухи повідомили кореспонденти ТСН.ua.
Звуки вибухів почули мешканці столиці та люди у Бучанському районі Київщини. Водночас Повітряні сили ЗСУ поінформували про політ реактивних ворожих дронів у напрямку Києва з північного заходу.
Згодом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО, які збивають російські безпілотники.
Нагадаємо, у ніч проти 30 липня Росія вкотре атакувала Київ. Унаслідок цього загинула одна людина, двоє постраждали. Пожежі виникли в Оболонському районі, де горів ринок, та у Святошинському — в гаражному кооперативі й нежитловій п’ятиповерхівці. Пошуково-рятувальні роботи завершені.