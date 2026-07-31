У Києві та області лунають вибухи: атакують ворожі дрони

Атака дронів на Київ

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У Києві та області вранці 31 липня жителі чули низку вибухів під час повітряної тривоги. Сили протиповітряної оборони збивають російські дрони.

Про вибухи повідомили кореспонденти ТСН.ua.

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Звуки вибухів почули мешканці столиці та люди у Бучанському районі Київщини. Водночас Повітряні сили ЗСУ поінформували про політ реактивних ворожих дронів у напрямку Києва з північного заходу.

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Згодом міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці працюють сили ППО, які збивають російські безпілотники.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня Росія вкотре атакувала Київ. Унаслідок цього загинула одна людина, двоє постраждали. Пожежі виникли в Оболонському районі, де горів ринок, та у Святошинському — в гаражному кооперативі й нежитловій п’ятиповерхівці. Пошуково-рятувальні роботи завершені.

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