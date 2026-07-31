Погода в Києві різко зміниться, а на область суне небезпека: детальний прогноз від синоптиків

Київ / фото ілюстративне / © УНІАН

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У п’ятницю, 31 липня, у Києві та області очікується сонячна й тепла погода без опадів.

В Українському гідрометцентрі прогнозують на Київщині 31 липня невелику хмарність, без опадів. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.

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Температура повітря по області вдень коливатиметься від +25 до +30 градусів тепла, а у столиці очікується до +27…+29 градусів тепла.

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Водночас метеорологи попереджають про пожежну небезпеку по Київщині.

«31 липня — 2 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — йдеться у повідомленні.

За даними погодного порталу Sinoptik, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура повітря у денні години становитиме від +17 до +28 градусів тепла.

Погода у Києві 31 липня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 31 липня.

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