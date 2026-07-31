- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 336
- Час на прочитання
- 1 хв
Погода в Києві різко зміниться, а на область суне небезпека: детальний прогноз від синоптиків
Столичний регіон чекає спекотне завершення липня без жодної краплі дощу.
У п’ятницю, 31 липня, у Києві та області очікується сонячна й тепла погода без опадів.
В Українському гідрометцентрі прогнозують на Київщині 31 липня невелику хмарність, без опадів. Вітер буде змінних напрямків та дутиме зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура повітря по області вдень коливатиметься від +25 до +30 градусів тепла, а у столиці очікується до +27…+29 градусів тепла.
Водночас метеорологи попереджають про пожежну небезпеку по Київщині.
«31 липня — 2 серпня надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)», — йдеться у повідомленні.
За даними погодного порталу Sinoptik, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Без опадів. Температура повітря у денні години становитиме від +17 до +28 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 31 липня.
Читайте також:
У низці областей України повідомили про небезпеку 31 липня: де є загроза
Якому знаку зодіаку пощастить 31 липня: хто цього дня отримає гроші
Гороскоп на 31 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли події стануть дзеркалом нашої душі
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.