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ТСН в социальных сетях

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Киев
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Погода в Киеве резко изменится, а на область надвигается опасность: подробный прогноз от синоптиков

Столичный регион ожидает жаркого завершения июля без единой капли дождя.

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Фото автора: Мария Тищук Мария Тищук
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Киев / иллюстративное фото

Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

В пятницу, 31 июля, в Киеве и области ожидается солнечная и теплая погода без осадков.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют в Киевской области 31 июля небольшую облачность, без осадков. Ветер будет переменного направления и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха в области днём будет колебаться от +25 до +30 градусов тепла, а в столице ожидается до +27…+29 градусов тепла.

В то же время метеорологи предупреждают о пожарной опасности в Киевской области.

«31 июля — 2 августа — чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — говорится в сообщении.

По данным метеопортала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня будет ясная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха в дневные часы составит от +17 до +28 градусов тепла.

Погода в Киеве 31 июля

Погода в Киеве 31 июля

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 31 июля.

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Дата публикации
Количество просмотров
149
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