Погода в Киеве резко изменится, а на область надвигается опасность: подробный прогноз от синоптиков

Киев / иллюстративное фото / © УНИАН

Реклама

В пятницу, 31 июля, в Киеве и области ожидается солнечная и теплая погода без осадков.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют в Киевской области 31 июля небольшую облачность, без осадков. Ветер будет переменного направления и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.

Реклама

Температура воздуха в области днём будет колебаться от +25 до +30 градусов тепла, а в столице ожидается до +27…+29 градусов тепла.

Реклама

В то же время метеорологи предупреждают о пожарной опасности в Киевской области.

«31 июля — 2 августа — чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — говорится в сообщении.

По данным метеопортала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня будет ясная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха в дневные часы составит от +17 до +28 градусов тепла.

Погода в Киеве 31 июля

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 31 июля.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров