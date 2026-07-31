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Погода в Киеве резко изменится, а на область надвигается опасность: подробный прогноз от синоптиков
Столичный регион ожидает жаркого завершения июля без единой капли дождя.
В пятницу, 31 июля, в Киеве и области ожидается солнечная и теплая погода без осадков.
В Украинском гидрометцентре прогнозируют в Киевской области 31 июля небольшую облачность, без осадков. Ветер будет переменного направления и будет дуть со скоростью 3–8 м/с.
Температура воздуха в области днём будет колебаться от +25 до +30 градусов тепла, а в столице ожидается до +27…+29 градусов тепла.
В то же время метеорологи предупреждают о пожарной опасности в Киевской области.
«31 июля — 2 августа — чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — говорится в сообщении.
По данным метеопортала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня будет ясная погода. Осадков не ожидается. Температура воздуха в дневные часы составит от +17 до +28 градусов тепла.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 31 июля.
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