В Киеве и области раздаются взрывы: атакуют вражеские дроны

Атака дронов на Киев

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В Киеве и области утром 31 июля жители слышали ряд взрывов во время воздушной тревоги. Силы противовоздушной обороны сбивают российские дроны.

О взрывах сообщили корреспонденты ТСН.ua.

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Звуки взрывов услышали жители столицы и в Бучанском районе Киевщины. В то же время Воздушные силы ВСУ проинформировали о полете реактивных вражеских дронов в направлении Киева с северо-запада.

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Впоследствии мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице работают силы ПВО, которые сбивают российские беспилотники.

Напомним, в ночь на 30 июля Россия в очередной раз атаковала Киев. В результате погиб один человек, двое пострадали. Пожары возникли в Оболонском районе, где горел рынок, и Святошинском — в гаражном кооперативе и нежилой пятиэтажке. Поисково-спасательные работы завершены.

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