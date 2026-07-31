Не пустили к укрытию во время тревоги: в КГГА объяснили, что делать

Укрытие

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В Киеве напоминают об алгоритме действий для жителей столицы, если во время воздушной тревоги им отказали в доступе к укрытию или защитное сооружение находится в неположенном состоянии.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

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Что делать, если укрытие закрыто во время воздушной тревоги

Если хранилище оказалось закрытым или непригодным для использования, городские власти призывают обратиться в Национальную полицию для официальной фиксации нарушения, а также сообщить об этом случае в Контактный центр города Киева по номеру 1551.

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Такие обращения оперативно прорабатывают профильные службы. Они также проводят работу с владельцами и балансодержателями укрытий, чтобы устранить выявленные недостатки», — отметили в КГГА.

Также добавили, что после вражеской атаки в ночь на 30 июля в Контактный центр 1551 г. поступило 3 обращения относительно проблем с доступом к хранилищам, и все они были оперативно проработаны. Чтобы все работало как следует, спасатели и муниципальная охрана постоянно проверяют состояние укрытий и то, открыты ли они для людей. Только с начала этого года в Киеве провели более 600 таких проверок.

«С начала полномасштабного вторжения в Киеве отремонтировали и дооснастили около 3 тыс. укрытий. Сейчас в столице работает более 4,3 тыс. защитных сооружений», — отметили в администрации.

В КГГА добавили, что за адреса и ремонты отвечают районные администрации, которые распоряжаются выделенными на это деньгами.

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Скандал с закрытым укрытием — последние новости

Напомним, ночью 30 июля Россия нанесла массированный удар по Украине. Основные направления — Львов и Киев. В столице в результате атак возникли пожары в Оболонском и Святошинском районах. На Оболони загорелись торговые павильоны на территории рынка.

В соцсетях и Telegram-каналах появилось видео, где у входа в метро собралось много людей с сумками. Авторы публикаций утверждали, что киевлян якобы не пустили в подземку во время воздушной тревоги.

Омбудсман Дмитрий Лубинец подчеркнул, что во время тревоги людям не могут отказывать в доступе к укрытию, требовать документы или проверять место регистрации.

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