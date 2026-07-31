Завдав 17 ударів ножем: ймовірного вбивцю лікарки ВЛК відправили до СІЗО

Підозрюваного взято під варту без права застави / © Київська міська прокуратура

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У Києві обрано запобіжний захід 31-річному чоловіку, якого підозрюють у резонансному та жорстокому вбивстві лікарки-хірургині у приміщенні військово-лікарської комісії (ВЛК).

Подільський районний суд відправив підозрюваного під варту на 60 днів без права внесення застави, повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook.

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Нагадаємо, що трагічний інцидент стався під час проходження чоловіком ВЛК у Подільському районному в м. Києві ТЦК та СП. Під час медичного огляду підозрюваний раптово напав на 55-річну лікарку.

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Злочинець завдав медикині близько 17 хаотичних ударів ножем у ділянку грудей, шиї та рук. Внаслідок зазнаних тяжких травм потерпіла померла на місці до приїзду медиків.

Що загрожує нападнику та як просувається розслідування

Правоохоронці кваліфікували дії затриманого за п. 8 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство особи у зв’язку з виконанням нею службового обов’язку.

Подільський райсуд Києва обрав запобіжний захід 31-річному киянину / © Київська міська прокуратура

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Найближчим часом підозрюваному призначать амбулаторну судово-психіатричну експертизу, аби встановити його осудність та ментальний стан під час вчинення злочину.

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Крім того, слідчі відкрили окреме кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 КК України (службова недбалість). У межах цього розслідування правоохоронці з’ясовують, яким чином чоловіку вдалося безперешкодно пронести холодну зброю (ніж) у приміщення ВЛК.

Нагадаємо, після жорстокого вбивства хірургині під час проходження ВЛК у Києві нардепи закликають парламент негайно ухвалити законопроєкт про посилення відповідальності за напади на медиків. Документ передбачає суворе покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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