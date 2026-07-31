Нанес 17 ударов ножом: вероятного убийцу врача ВВК отправили в СИЗО

Подозреваемый взят под стражу без права залога / © Киевская городская прокуратура

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В Киеве избрана мера пресечения 31-летнему мужчине, подозреваемому в резонансном и жестоком убийстве врача-хирурга в помещении военно-врачебной комиссии (ВВК).

Подольский районный суд отправил подозреваемого под стражу на 60 дней без права внесения залога, сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook.

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Напомним, что трагический инцидент произошел во время прохождения мужчиной ВВК в Подольском районном г. Киева ТЦК и СП. Во время медицинского осмотра подозреваемый внезапно напал на 55-летнюю женщину-врача.

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Преступник нанес медику около 17 хаотичных ударов ножом в участок груди, шеи и рук. В результате полученных тяжелых травм потерпевшая скончалась на месте до приезда медиков.

Что грозит нападавшему и как продвигается расследование

Правоохранители квалифицировали действия задержанного по п. 8 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство лица в связи с исполнением им служебного долга.

Подольский райсуд Киева избрал меру пресечения 31-летнему киевлянину / © Киевская городская прокуратура

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В ближайшее время подозреваемому назначат амбулаторную судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы установить его вменяемость и ментальное состояние при совершении преступления.

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Кроме того, следователи открыли отдельное уголовное производство по ч. 3 ст. 367 УК Украины (служебная халатность). В рамках этого расследования правоохранители выясняют, каким образом мужчине удалось беспрепятственно пронести холодное оружие (нож) в помещение ВВК.

Напомним, после жестокого убийства хирурга во время прохождения ВВК в Киеве нардепы призывают парламент немедленно принять законопроект об усилении ответственности за нападения на медиков. Документ предусматривает суровое наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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