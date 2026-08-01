У Києві після падіння уламків ракети у п’ятиповерхівці заблоковані люди

Реклама

У Солом’янському районі Києва внаслідок російської атаки у п’ятиповерховому житловому будинку заблоковані люди.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Реклама

За його словами, уламки ракети впали на п’ятиповерховий будинок. У дворі багатоповерхівки також виникла пожежа.

Реклама

На місце прямують екстрені служби. Інформація про наслідки атаки та кількість заблокованих людей уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі

Новини партнерів