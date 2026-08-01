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ТСН у соціальних мережах

Пожежа в Києві

Пожежа в Києві / © із соцмереж

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
492
Час на прочитання
1 хв
Пожежа в Києві

У Києві після падіння уламків ракети у п’ятиповерхівці заблоковані люди

У Солом’янському районі Києва після падіння уламків ракети у п’ятиповерховому житловому будинку заблоковані люди. У дворі будинку спалахнула пожежа, на місце прямують екстрені служби.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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У Солом’янському районі Києва внаслідок російської атаки у п’ятиповерховому житловому будинку заблоковані люди.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, уламки ракети впали на п’ятиповерховий будинок. У дворі багатоповерхівки також виникла пожежа.

На місце прямують екстрені служби. Інформація про наслідки атаки та кількість заблокованих людей уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі

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Дата публікації
Кількість переглядів
492
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