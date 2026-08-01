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- Київ
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У Києві після падіння уламків ракети у п’ятиповерхівці заблоковані люди
У Солом’янському районі Києва після падіння уламків ракети у п’ятиповерховому житловому будинку заблоковані люди. У дворі будинку спалахнула пожежа, на місце прямують екстрені служби.
У Солом’янському районі Києва внаслідок російської атаки у п’ятиповерховому житловому будинку заблоковані люди.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За його словами, уламки ракети впали на п’ятиповерховий будинок. У дворі багатоповерхівки також виникла пожежа.
На місце прямують екстрені служби. Інформація про наслідки атаки та кількість заблокованих людей уточнюється.
Нагадаємо, що раніше у Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі