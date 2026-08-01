У Києві стрімко зростає кількість загиблих: тіла лежать просто на вулиці

Швидка допомога

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За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки на Київ загинули троє людей. Ще п’ятьох постраждалих госпіталізували.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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За його словами, кількість загиблих унаслідок нічної атаки зросла до трьох. П’ятеро мешканців Києва постраждали — усіх поранених медики доправили до стаціонарів міських лікарень.

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Тим часом у соціальних мережах поширюють фото загиблих людей, тіла яких лежать просто на дорозі. Ймовірно, кадри зроблені у районі Позняків, однак офіційного підтвердження місця наразі немає.

Увага! Фото містить чутливий контент і може бути травматичним для сприйняття. Не рекомендуємо переглядати його дітям та вразливим людям. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

© із соцмереж

© із соцмереж

“У дворах Позняків лежить тіло і біля нього дзвонить телефон. На жаль, ця людина вже ніколи не відповість”, - пишуть у соціальних мережах.

Моніторингові канали не виключають, що люди могли прямувати до укриття та загинути внаслідок влучання ракети або падіння уламків поблизу них.

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Під час загрози застосування балістичного озброєння ракета може долетіти до міста за лічені хвилини. Моніторингові канали закликають не вибігати на вулицю, якщо дістатися до укриття безпечно вже неможливо, а залишатися всередині будівлі — на нижньому поверсі та за двома стінами.

Офіційні служби продовжують уточнювати наслідки атаки.

Нагадаємо, що раніше у Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі

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