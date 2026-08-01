У Києві пролунали вибухи: столиця під атакою балістики

Сирена / © Getty Images

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У Києві вночі пролунали вибухи.

Міський голова Віталій Кличко повідомив про атаку балістичними ракетами та закликав мешканців не залишати укриття.

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«Вибухи в місті. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!» — написав Кличко.

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Повітряна тривога триває. Жителів столиці закликають дотримуватися правил безпеки та залишатися в захищених місцях до офіційного відбою.

Інформація про можливі влучання, руйнування чи постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня російські терористичні війська здійснили повітряну атаку на Полтавську область. Унаслідок удару виникла масштабна пожежа на складських приміщеннях «Нової пошти».

До ліквідації загоряння були залучені підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які оперативно ліквідували пожежу.

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