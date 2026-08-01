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- Киев
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В Киеве раздались взрывы: столица под атакой баллистики
В Киеве раздались взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город находится под атакой баллистики и призвал жителей оставаться в укрытиях.
В Киеве ночью раздались взрывы .
Мэр Виталий Кличко сообщил об атаке баллистическими ракетами и призвал жителей не покидать укрытие.
«Взрывы в городе. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!» – написал Кличко.
Воздушная тревога продолжается. Жители столицы призывают соблюдать правила безопасности и оставаться в защищенных местах до официального отбоя.
Информация о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших в настоящее время уточняется.
Напомним, в ночь на 31 июля российские террористические войска совершили воздушную атаку на Полтавскую область . В результате удара возник масштабный пожар на складских помещениях «Новой почты».
К ликвидации возгорания были привлечены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, оперативно ликвидировавшим пожар.