В Киеве раздались взрывы: столица под атакой баллистики

Сирена / © Getty Images

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В Киеве ночью раздались взрывы .

Мэр Виталий Кличко сообщил об атаке баллистическими ракетами и призвал жителей не покидать укрытие.

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«Взрывы в городе. Киев под атакой баллистики. Находитесь в укрытиях!» – написал Кличко.

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Воздушная тревога продолжается. Жители столицы призывают соблюдать правила безопасности и оставаться в защищенных местах до официального отбоя.

Информация о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, в ночь на 31 июля российские террористические войска совершили воздушную атаку на Полтавскую область . В результате удара возник масштабный пожар на складских помещениях «Новой почты».

К ликвидации возгорания были привлечены подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, оперативно ликвидировавшим пожар.

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