На Київщині після російської атаки спалахнули пожежі: горять склади та житлова забудова

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

Реклама

У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки виникли пожежі у складських приміщеннях і житловій забудові.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

Реклама

На місцях влучань та загорянь працюють усі необхідні оперативні служби. Інформація про можливих постраждалих і масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Реклама

У Київській ОВА наголосили, що повітряна тривога в області триває. Жителів закликали не ігнорувати сигнали небезпеки та залишатися в укриттях або інших безпечних місцях до відбою.

Нагадаємо, що раніше у Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі

Новини партнерів