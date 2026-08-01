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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
338
Час на прочитання
1 хв

На Київщині після російської атаки спалахнули пожежі: горять склади та житлова забудова

У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки спалахнули пожежі у складських приміщеннях та житловій забудові. На місці працюють оперативні служби.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки виникли пожежі у складських приміщеннях і житловій забудові.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

На місцях влучань та загорянь працюють усі необхідні оперативні служби. Інформація про можливих постраждалих і масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

У Київській ОВА наголосили, що повітряна тривога в області триває. Жителів закликали не ігнорувати сигнали небезпеки та залишатися в укриттях або інших безпечних місцях до відбою.

Нагадаємо, що раніше у Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
338
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