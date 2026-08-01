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- Київ
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На Київщині після російської атаки спалахнули пожежі: горять склади та житлова забудова
У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки спалахнули пожежі у складських приміщеннях та житловій забудові. На місці працюють оперативні служби.
У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки виникли пожежі у складських приміщеннях і житловій забудові.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.
На місцях влучань та загорянь працюють усі необхідні оперативні служби. Інформація про можливих постраждалих і масштаби пошкоджень наразі уточнюється.
У Київській ОВА наголосили, що повітряна тривога в області триває. Жителів закликали не ігнорувати сигнали небезпеки та залишатися в укриттях або інших безпечних місцях до відбою.
Нагадаємо, що раніше у Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі