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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1587
Время на прочтение
1 мин

В Киевской области после российской атаки вспыхнули пожары: горят склады и жилая застройка

В Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки вспыхнули пожары в складских помещениях и жилой застройке. На месте действуют оперативные службы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар, огонь

Пожар, огонь / © pixabay.com

В Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки возникли пожары в складских помещениях и жилой застройке.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации .

На местах попаданий и возгораний работают все необходимые оперативные службы. Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

В Киевской ОВА подчеркнули, что воздушная тревога в области продолжается. Жители призвали не игнорировать сигналы опасности и оставаться в укрытиях или других безопасных местах до отбоя.

Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании

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Дата публикации
Количество просмотров
1587
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