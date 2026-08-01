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В Киевской области после российской атаки вспыхнули пожары: горят склады и жилая застройка
В Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки вспыхнули пожары в складских помещениях и жилой застройке. На месте действуют оперативные службы.
В Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки возникли пожары в складских помещениях и жилой застройке.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации .
На местах попаданий и возгораний работают все необходимые оперативные службы. Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
В Киевской ОВА подчеркнули, что воздушная тревога в области продолжается. Жители призвали не игнорировать сигналы опасности и оставаться в укрытиях или других безопасных местах до отбоя.
Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании