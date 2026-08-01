В Киевской области после российской атаки вспыхнули пожары: горят склады и жилая застройка

Пожар, огонь / © pixabay.com

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В Бучанском районе Киевской области в результате российской атаки возникли пожары в складских помещениях и жилой застройке.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации .

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На местах попаданий и возгораний работают все необходимые оперативные службы. Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

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В Киевской ОВА подчеркнули, что воздушная тревога в области продолжается. Жители призвали не игнорировать сигналы опасности и оставаться в укрытиях или других безопасных местах до отбоя.

Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании

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