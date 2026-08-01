В Киеве после падения обломков ракеты в пятиэтажке заблокированы люди

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В Соломенском районе Киева в результате российской атаки в пятиэтажном жилом доме заблокированы люди.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко .

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По его словам, обломки ракеты упали на пятиэтажное здание. Во дворе многоэтажки также возник пожар.

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На место следуют экстренные службы. Информация о последствиях атаки и количестве заблокированных людей уточняется.

Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании

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