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ТСН в социальных сетях

Пожар в Киеве

Пожар в Киеве / © из соцсетей

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1769
Время на прочтение
1 мин
Пожар в Киеве

В Киеве после падения обломков ракеты в пятиэтажке заблокированы люди

В Соломенском районе Киева после падения обломков ракеты в пятиэтажном жилом доме заблокированы люди. Во дворе дома вспыхнул пожар, на место следуют экстренные службы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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В Соломенском районе Киева в результате российской атаки в пятиэтажном жилом доме заблокированы люди.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко .

По его словам, обломки ракеты упали на пятиэтажное здание. Во дворе многоэтажки также возник пожар.

На место следуют экстренные службы. Информация о последствиях атаки и количестве заблокированных людей уточняется.

Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
1769
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