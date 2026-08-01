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- Киев
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В Киеве после падения обломков ракеты в пятиэтажке заблокированы люди
В Соломенском районе Киева после падения обломков ракеты в пятиэтажном жилом доме заблокированы люди. Во дворе дома вспыхнул пожар, на место следуют экстренные службы.
В Соломенском районе Киева в результате российской атаки в пятиэтажном жилом доме заблокированы люди.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко .
По его словам, обломки ракеты упали на пятиэтажное здание. Во дворе многоэтажки также возник пожар.
На место следуют экстренные службы. Информация о последствиях атаки и количестве заблокированных людей уточняется.
Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании
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