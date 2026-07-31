К Земле приближается большой астероид: существует ли угроза для планеты

Астероид / © Unsplash

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Уже в ближайшие дни мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид.

Об этом сообщает NASA.

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По информации NASA, астероид 173 561 (2000 YV137) максимально приблизится к Земле 9 августа. Его длина составляет около 756 метров, что делает этот космический объект одним из самых больших, которые в ближайшее время пролетят вблизи нашей планеты.

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По прогнозам астрономов, минимальное расстояние между астероидом и Землей превысит 5 миллионов километров.

Почему NASA считает его потенциально опасным

В NASA объясняют, что в категорию потенциально опасных относят астероиды, которые отвечают двум критериям: их диаметр превышает 150 метров, а траектория проходит ближе 7,5 миллиона километров от Земли.

Астероид 173561 (2000 YV137) соответствует обоим этим условиям, поэтому автоматически попадает в список потенциально опасных космических объектов.

Есть ли угроза для Земли

Несмотря на статус потенциально опасного, нынешний пролет несет угрозы столкновения с Землей. Астрономы постоянно отслеживают траекторию движения таких небесных тел, чтобы своевременно обнаруживать любые изменения.

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В NASA подчеркивают, что классификация «потенциально опасный» не означает неизбежную опасность, а лишь указывает на необходимость регулярного наблюдения за объектом в будущем.

Напомним, только в 25 световых годах от Земли астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни суперземлю GJ 3378b, вращающуюся вокруг красного карлика.

Планета остается в зоне жизни и получает около 90% энергии, которую Земля получает от Солнца, что делает ее одним из самых перспективных кандидатов для дальнейших исследований.

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