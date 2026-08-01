В Киеве в результате атаки погиб человек, среди пострадавших — подросток (видео)

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В результате российской атаки на Киев погиб один человек. Еще четверо жителей столицы получили ранения.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко .

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Среди пострадавших – 17-летний парень. Всех четырех раненых медики госпитализировали. В настоящее время они находятся в стационарах городских больниц.

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© из соцсетей

© из соцсетей

В Шевченковском районе, в жилом доме, где заблокированы люди, произошло частичное разрушение на первом и втором этажах.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании

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