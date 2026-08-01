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- Киев
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В Киеве в результате атаки погиб человек, среди пострадавших — подросток (видео)
В Киеве в результате российской атаки погиб один человек, еще четверо пострадали. Среди госпитализированных – 17-летний парень.
В результате российской атаки на Киев погиб один человек. Еще четверо жителей столицы получили ранения.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко .
Среди пострадавших – 17-летний парень. Всех четырех раненых медики госпитализировали. В настоящее время они находятся в стационарах городских больниц.
В Шевченковском районе, в жилом доме, где заблокированы люди, произошло частичное разрушение на первом и втором этажах.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании