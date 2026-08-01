ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Атака на Киев

Атака на Киев / © из соцсетей

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
511
Время на прочтение
1 мин
Атака на Киев

В Киеве в результате атаки погиб человек, среди пострадавших — подросток (видео)

В Киеве в результате российской атаки погиб один человек, еще четверо пострадали. Среди госпитализированных – 17-летний парень.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии

В результате российской атаки на Киев погиб один человек. Еще четверо жителей столицы получили ранения.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко .

Среди пострадавших – 17-летний парень. Всех четырех раненых медики госпитализировали. В настоящее время они находятся в стационарах городских больниц.

© из соцсетей

© из соцсетей

В Шевченковском районе, в жилом доме, где заблокированы люди, произошло частичное разрушение на первом и втором этажах.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
511
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie