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- Киев
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В Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании
В Соломенском районе Киева в результате российской атаки вспыхнул пожар в шестиэтажном здании. На месте работают экстренные службы.
В Соломенском районе Киева в результате российской атаки произошло возгорание в шестиэтажном здании.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.
В Голосеевском и Дарницком районах - падение обломков на территории нежилой застройки.
В Соломенском районе горят авто на парковке.
В Шевченковском районе пожар на автомойке
На место происшествия следуют экстренные службы. Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
Воздушная тревога продолжается. Жители столицы призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое.
Напомним, что ранее в Украине объявили масштабную воздушную тревогу : есть угроза баллистики.