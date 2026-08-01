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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
193
Время на прочтение
1 мин

В Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании

В Соломенском районе Киева в результате российской атаки вспыхнул пожар в шестиэтажном здании. На месте работают экстренные службы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Пожар в Киеве

Пожар в Киеве

Дополнено новыми материалами

В Соломенском районе Киева в результате российской атаки произошло возгорание в шестиэтажном здании.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

  • В Голосеевском и Дарницком районах - падение обломков на территории нежилой застройки.

  • В Соломенском районе горят авто на парковке.

  • В Шевченковском районе пожар на автомойке

На место происшествия следуют экстренные службы. Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Воздушная тревога продолжается. Жители столицы призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое.

Напомним, что ранее в Украине объявили масштабную воздушную тревогу : есть угроза баллистики.

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Дата публикации
Количество просмотров
193
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