В Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании

Пожар в Киеве

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Соломенском районе Киева в результате российской атаки произошло возгорание в шестиэтажном здании.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

Реклама

В Голосеевском и Дарницком районах - падение обломков на территории нежилой застройки.

В Соломенском районе горят авто на парковке.

В Шевченковском районе пожар на автомойке

На место происшествия следуют экстренные службы. Информация о возможных пострадавших и масштабах повреждений уточняется.

Реклама

Воздушная тревога продолжается. Жители столицы призывают оставаться в укрытиях до официального сигнала об отбое.

Напомним, что ранее в Украине объявили масштабную воздушную тревогу : есть угроза баллистики.

Новости партнеров