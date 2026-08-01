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- Киев
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В Киеве стремительно растет количество погибших: тела лежат прямо на улице
Число жертв российской атаки на Киев стремительно растет: по предварительным данным, погибли три человека, еще пять госпитализированы.
По предварительной информации, в результате российской атаки на Киев погибли три человека. Еще пятеро пострадавших госпитализировали.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко .
По его словам, количество погибших в результате ночной атаки возросло до трех. Пятеро жителей Киева пострадали — всех раненых медики доставили в стационары городских больниц.
Между тем, в социальных сетях распространяют фото погибших людей, тела которых лежат прямо на дороге. Вероятно, кадры сделаны в районе Позняков, однако официального подтверждения места пока нет.
Внимание! Фото содержит чувствительный контент и может быть травматичным для восприятия. Не рекомендуем просматривать его детям и уязвимым людям. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших.
"Во дворах Позняков лежит тело и возле него звонит телефон. К сожалению, этот человек уже никогда не ответит", - пишут в социальных сетях.
Мониторинговые каналы не исключают, что люди могли направляться к укрытию и погибнуть в результате попадания ракеты или падения обломков вблизи них.
При угрозе применения баллистического вооружения ракета может долететь до города в считанные минуты. Мониторинговые каналы призывают не выбегать на улицу, если добраться до укрытия уже безопасно невозможно, а оставаться внутри здания — на нижнем этаже и за двумя стенами.
Официальные службы продолжают уточнять последствия атаки.
Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании