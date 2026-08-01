Собака / © iStock

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Перший день серпня принесе жителям Києва та області справжню літню спеку. Синоптики прогнозують до +32 градусів, відсутність опадів та найвищий рівень пожежної небезпеки, закликаючи громадян бути максимально обережними з відкритим вогнем.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозом синоптиків, у суботу, 1 серпня, на території Київської області та столиці очікується невелика хмарність без опадів.

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Вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Температура повітря вночі по області становитиме +15…+20 градусів, удень повітря прогріється до +27…+32 градусів. У Києві вночі прогнозують +18…+20 градусів, а вдень — +30…+32 градуси.

Прогноз погоди в Києві на 1 серпня / © Sinoptik.ua

Прогноз погоди на 2 серпня / © Sinoptik.ua

В гідрометцентрі наголосили, що від 31 липня до 2 серпня на Київщині утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах за наявності джерел займання (відкритого вогню)», — зазначили синоптики.

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Як вберегтися від спеки — останні новини

Нагадаємо, аномальна спека негативно впливає не лише на фізичне, а й на психічне здоров’я. Багато людей відчувають посилення тривожності, дратівливості та панічних атак. Особливу небезпеку високі температури становлять для тих, хто приймає антидепресанти, оскільки ці препарати порушують терморегуляцію організму. Фахівці радять пити більше води, охолоджувати приміщення та звертатися по допомогу до психолога за умови посилення симптомів.

До слова, спека є серйозним стресом для серцево-судинної системи. Щоб захистити організм від перегрівання, судини розширюються, а серце починає працювати у посиленому режимі. Артеріальний тиск зазвичай падає.

Такі зміни можуть викликати тахікардію, гіпотензію, слабкість та запаморочення, а додаткові фізичні навантаження лише наближають серце до пікових показників.

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