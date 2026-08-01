ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1516
Время на прочтение
2 мин

Атака РФ на Киев: что известно о погибших, пострадавших и разрушении по состоянию на этот час (фото)

В Киеве в результате российской баллистической атаки погибли девять человек, еще 23 пострадали, среди них четверо детей. По состоянию на этот час пожар и разрушение зафиксированы в пяти районах столицы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Атака на Киев

Атака на Киев

Дополнено новыми материалами

В результате российской баллистической атаки на Киев погибли девять человек, еще 23 пострадали, среди них четверо детей. Пожар и разрушение зафиксированы в пяти районах столицы.

О последствиях удара по состоянию на этот час сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям .

Больше всего жертв - в Дарницком районе. Там погибли семь человек, еще 14 пострадали, в том числе двое детей.

В районе произошли пожары и разрушения в административном и нежилом зданиях. По другому адресу горели автомобили, повреждены жилые дома. Спасатели ликвидировали пожары.

В одном из скверов обнаружили воронку. Вдоль одной из улиц в нескольких местах продолжает гореть обочина.

В Соломенском районе погибли два человека, еще восемь пострадали, среди них двое детей. Трое травмированных госпитализировали.

По одному из адресов частично разрушен пятиэтажный жилой дом, где также возник пожар. В другом месте горели автомобили на парковке.

Спасатели эвакуировали 35 человек с верхних этажей дома. Пожар был ликвидирован.

В Шевченковском районе произошел пожар в нежилом здании и загорелись автомобили скорой помощи. Известно об одном пострадавшем человеке. Пожар ликвидирован.

В целом, последствия российской атаки зафиксировали в пяти районах Киева. На местах ударов работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о количестве жертв и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1516
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie