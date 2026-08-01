- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1516
- Время на прочтение
- 2 мин
Атака РФ на Киев: что известно о погибших, пострадавших и разрушении по состоянию на этот час (фото)
В Киеве в результате российской баллистической атаки погибли девять человек, еще 23 пострадали, среди них четверо детей. По состоянию на этот час пожар и разрушение зафиксированы в пяти районах столицы.
В результате российской баллистической атаки на Киев погибли девять человек, еще 23 пострадали, среди них четверо детей. Пожар и разрушение зафиксированы в пяти районах столицы.
О последствиях удара по состоянию на этот час сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям .
Больше всего жертв - в Дарницком районе. Там погибли семь человек, еще 14 пострадали, в том числе двое детей.
В районе произошли пожары и разрушения в административном и нежилом зданиях. По другому адресу горели автомобили, повреждены жилые дома. Спасатели ликвидировали пожары.
В одном из скверов обнаружили воронку. Вдоль одной из улиц в нескольких местах продолжает гореть обочина.
В Соломенском районе погибли два человека, еще восемь пострадали, среди них двое детей. Трое травмированных госпитализировали.
По одному из адресов частично разрушен пятиэтажный жилой дом, где также возник пожар. В другом месте горели автомобили на парковке.
Спасатели эвакуировали 35 человек с верхних этажей дома. Пожар был ликвидирован.
В Шевченковском районе произошел пожар в нежилом здании и загорелись автомобили скорой помощи. Известно об одном пострадавшем человеке. Пожар ликвидирован.
В целом, последствия российской атаки зафиксировали в пяти районах Киева. На местах ударов работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о количестве жертв и масштабах разрушений уточняется.
Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании