Атака РФ на Киев: что известно о погибших, пострадавших и разрушении по состоянию на этот час (фото)

Атака на Киев

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В результате российской баллистической атаки на Киев погибли девять человек, еще 23 пострадали, среди них четверо детей. Пожар и разрушение зафиксированы в пяти районах столицы.

О последствиях удара по состоянию на этот час сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям .

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Больше всего жертв - в Дарницком районе. Там погибли семь человек, еще 14 пострадали, в том числе двое детей.

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В районе произошли пожары и разрушения в административном и нежилом зданиях. По другому адресу горели автомобили, повреждены жилые дома. Спасатели ликвидировали пожары.

В одном из скверов обнаружили воронку. Вдоль одной из улиц в нескольких местах продолжает гореть обочина.

В Соломенском районе погибли два человека, еще восемь пострадали, среди них двое детей. Трое травмированных госпитализировали.

По одному из адресов частично разрушен пятиэтажный жилой дом, где также возник пожар. В другом месте горели автомобили на парковке.

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Спасатели эвакуировали 35 человек с верхних этажей дома. Пожар был ликвидирован.

В Шевченковском районе произошел пожар в нежилом здании и загорелись автомобили скорой помощи. Известно об одном пострадавшем человеке. Пожар ликвидирован.

В целом, последствия российской атаки зафиксировали в пяти районах Киева. На местах ударов работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Информация о количестве жертв и масштабах разрушений уточняется.

Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании

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