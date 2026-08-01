Атака на Киевщину: в Бучанском районе пострадали два человека

Ракета / © ТСН.ua

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В результате российской атаки в Бучанском районе Киевской области травмирована женщина и мужчина. В Вышгородском районе поврежден частный дом.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация .

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У женщины 1981 рождения медики диагностировали резаные раны головы и стопы. Ей оказали необходимую помощь в больнице. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

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Мужчина 2005 года рождения получил резаную рану спины. Госпитализация ему не понадобилась, медицинская помощь была оказана на месте.

Кроме того, в Вышгородском районе в результате атаки поврежден частный жилой дом.

Профильные службы продолжают фиксировать последствия российских обстрелов и работают на местах. Информация уточняется.

Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании

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