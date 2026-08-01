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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Атака на Киевщину: в Бучанском районе пострадали два человека

В Бучанском районе Киевщины в результате российской атаки пострадали два человека. Также поврежден частный дом в Вышгородском районе.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В результате российской атаки в Бучанском районе Киевской области травмирована женщина и мужчина. В Вышгородском районе поврежден частный дом.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация .

У женщины 1981 рождения медики диагностировали резаные раны головы и стопы. Ей оказали необходимую помощь в больнице. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

Мужчина 2005 года рождения получил резаную рану спины. Госпитализация ему не понадобилась, медицинская помощь была оказана на месте.

Кроме того, в Вышгородском районе в результате атаки поврежден частный жилой дом.

Профильные службы продолжают фиксировать последствия российских обстрелов и работают на местах. Информация уточняется.

Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании

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Дата публикации
Количество просмотров
52
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