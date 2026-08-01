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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
5145
Время на прочтение
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Россия посреди ночи ударила по домам в Киеве: много погибших и раненых — новые данные

Российская армия ударила по домам в Киеве — спасатели еще разбирают завалы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Киев.

Атака на Киев.

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В ночь на субботу, 1 августа, армия РФ атаковала Киев. Разрушения произошли в нескольких районах столицы. По меньшей мере, девять человек погибли. Число травмированных растет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Число пострадавших в Киеве в результате российских обстрелов возросло до 27 человек, среди них — четверо детей.

«Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на местах попаданий. К настоящему времени уже спасены 105 человек», — говорится в сообщении.

Мэр Виталий Кличко добавил, что в стационарах больницах Киева находятся 17 раненых. Другим медики оказали помощь амбулаторно или на месте.

По данным спасателей по состоянию на 06:00 два человека погибли в Соломенском районе. По одному из адресов произошло частичное разрушение и возгорание 5-этажного дома.

В Дарницком районе жертвами российской атаки стали семь человек. По одному из адресов повреждены дома.

Массированный удар по Киеву.

Массированный удар по Киеву.

Массированный удар по Киеву.

Массированный удар по Киеву.

Атака на Киев 1 августа — что известно

После полуночи в Киеве раздались взрывы. Российская армия снова запустила по столице баллистику. Тревога в столице звучала дважды: 01:29 — 02:47, а также 03:17 — 03:54.

Под прицелом ракет в Киеве снова оказались обычные жилые дома. В Соломенском районе в пятиэтажном жилом доме, где возник пожар, были заблокированы люди.

В Сети появились фото, на которых тела лежат прямо на улице. Вероятно, кадры сделаны в районе Позняков, однако официального подтверждения места пока нет. Мониторы пишут, что люди могли направляться к укрытию и погибнуть в результате попадания ракеты или падения обломков вблизи них.

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Дата публикации
Количество просмотров
5145
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