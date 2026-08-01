Атака на Киев.

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В ночь на субботу, 1 августа, армия РФ атаковала Киев. Разрушения произошли в нескольких районах столицы. По меньшей мере, девять человек погибли. Число травмированных растет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Число пострадавших в Киеве в результате российских обстрелов возросло до 27 человек, среди них — четверо детей.

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«Спасатели продолжают аварийно-спасательные работы на местах попаданий. К настоящему времени уже спасены 105 человек», — говорится в сообщении.

Мэр Виталий Кличко добавил, что в стационарах больницах Киева находятся 17 раненых. Другим медики оказали помощь амбулаторно или на месте.

По данным спасателей по состоянию на 06:00 два человека погибли в Соломенском районе. По одному из адресов произошло частичное разрушение и возгорание 5-этажного дома.

В Дарницком районе жертвами российской атаки стали семь человек. По одному из адресов повреждены дома.

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Массированный удар по Киеву.

Массированный удар по Киеву.

Атака на Киев 1 августа — что известно

После полуночи в Киеве раздались взрывы. Российская армия снова запустила по столице баллистику. Тревога в столице звучала дважды: 01:29 — 02:47, а также 03:17 — 03:54.

Под прицелом ракет в Киеве снова оказались обычные жилые дома. В Соломенском районе в пятиэтажном жилом доме, где возник пожар, были заблокированы люди.

В Сети появились фото, на которых тела лежат прямо на улице. Вероятно, кадры сделаны в районе Позняков, однако официального подтверждения места пока нет. Мониторы пишут, что люди могли направляться к укрытию и погибнуть в результате попадания ракеты или падения обломков вблизи них.

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