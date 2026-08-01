Собака / © iStock

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Первый день августа принесет жителям Киева и области настоящий летний зной. Синоптики прогнозируют до +32 градусов, отсутствие осадков и самый высокий уровень пожарной опасности, призывая граждан быть максимально осторожными с открытым огнем.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

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По прогнозу синоптиков в субботу, 1 августа, на территории Киевской области и столицы ожидается небольшая облачность без осадков.

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Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит +15…+20 градусов, днем воздух прогреется до +27…+32 градусов. В Киеве ночью прогнозируют +18…+20 градусов, а днем — +30…+32 градуса.

Прогноз погоды в Киеве на 1 августа / © Sinoptik.ua

Прогноз погоды на 2 августа / © Sinoptik.ua

В гидрометцентре отметили, что с 31 июля по 2 августа в Киевской области будет содержаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

«Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)», — отметили синоптики.

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Как уберечься от жары — последние новости

Напомним, аномальная жара оказывает негативное влияние не только на физическое, но и на психическое здоровье. Многие ощущают усиление тревожности, раздражительности и панических атак. Особую опасность высокие температуры представляют для тех, кто принимает антидепрессанты, поскольку эти препараты нарушают терморегуляцию организма. Специалисты советуют пить больше воды, охлаждать помещение и обращаться за помощью к психологу при условии усиления симптомов.

К слову, жара является серьезным стрессом для сердечно-сосудистой системы. Чтобы оградить организм от перегрева, сосуды расширяются, а сердце начинает работать в усиленном режиме. Артериальное давление обычно падает.

Такие изменения могут вызвать тахикардию, гипотензию, слабость и головокружение, а дополнительные физические нагрузки только приближают сердце к пиковым показателям.

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