- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 800
- Время на прочтение
- 1 мин
ГСЧС показала ликвидацию последствий ночной атаки РФ в Киевской области: есть пострадавшие (фото)
В Бучанском районе Киевской области спасатели тушат пожар, который вспыхнул на промышленном объекте в результате ночного ракетного удара РФ.
В ночь на 1 августа российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области. В результате атаки пострадали два человека.
Как сообщили в ГСЧС, спасатели ликвидируют пожар на одном из промышленных объектов в Бучанском районе. Чрезвычайщики также обнародовали кадры работы на месте удара.
Информация о последствиях российской атаки уточняется.
Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании
Комментарии
Сортировать: