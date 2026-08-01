ГСЧС показала ликвидацию последствий ночной атаки РФ в Киевской области: есть пострадавшие (фото)

Атака на Киевщину

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В ночь на 1 августа российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области. В результате атаки пострадали два человека.

Как сообщили в ГСЧС, спасатели ликвидируют пожар на одном из промышленных объектов в Бучанском районе. Чрезвычайщики также обнародовали кадры работы на месте удара.

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Информация о последствиях российской атаки уточняется.

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Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании

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