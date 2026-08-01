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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
800
Время на прочтение
1 мин

ГСЧС показала ликвидацию последствий ночной атаки РФ в Киевской области: есть пострадавшие (фото)

В Бучанском районе Киевской области спасатели тушат пожар, который вспыхнул на промышленном объекте в результате ночного ракетного удара РФ.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киевщину

Атака на Киевщину

В ночь на 1 августа российские войска нанесли ракетный удар по Киевской области. В результате атаки пострадали два человека.

Как сообщили в ГСЧС, спасатели ликвидируют пожар на одном из промышленных объектов в Бучанском районе. Чрезвычайщики также обнародовали кадры работы на месте удара.

Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании

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Дата публикации
Количество просмотров
800
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