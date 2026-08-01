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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
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ДСНС показала ліквідацію наслідків нічної атаки РФ на Київщині: є постраждалі (фото)

У Бучанському районі Київської області рятувальники гасять пожежу, яка спалахнула на промисловому об’єкті внаслідок нічного ракетного удару РФ.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Атака на Київщину

Атака на Київщину / © ДСНС

У ніч проти 1 серпня російські війська завдали ракетного удару по Київській області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Як повідомили у ДСНС, наразі рятувальники ліквідовують пожежу на одному з промислових об’єктів у Бучанському районі. Надзвичайники також оприлюднили кадри роботи на місці удару.

ДСНС показала ліквідацію наслідків нічної атаки на Київщині: є постраждалі (фото) (9 фото)

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© ДСНС

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© ДСНС

Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
161
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