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- Київ
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ДСНС показала ліквідацію наслідків нічної атаки РФ на Київщині: є постраждалі (фото)
У Бучанському районі Київської області рятувальники гасять пожежу, яка спалахнула на промисловому об’єкті внаслідок нічного ракетного удару РФ.
У ніч проти 1 серпня російські війська завдали ракетного удару по Київській області. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.
Як повідомили у ДСНС, наразі рятувальники ліквідовують пожежу на одному з промислових об’єктів у Бучанському районі. Надзвичайники також оприлюднили кадри роботи на місці удару.
ДСНС показала ліквідацію наслідків нічної атаки на Київщині: є постраждалі (фото) (9 фото)
Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.
Нагадаємо, що раніше у Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі
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