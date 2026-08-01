Кількість постраждалих унаслідок російської ракетної атаки у Києві зросла до 15 осіб

Ракети / © ТСН.ua

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Унаслідок російської атаки на Київ постраждали вже 15 людей. Серед поранених — двоє неповнолітніх хлопців.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко з посиланням на інформацію медиків.

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За його словами, серед постраждалих є хлопці віком 13 та 17 років. Усіх 15 поранених госпіталізували до лікарень Києва.

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Нагадаємо, що раніше у Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі

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