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Кількість постраждалих унаслідок російської ракетної атаки у Києві зросла до 15 осіб
Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 15.
Унаслідок російської атаки на Київ постраждали вже 15 людей. Серед поранених — двоє неповнолітніх хлопців.
Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко з посиланням на інформацію медиків.
За його словами, серед постраждалих є хлопці віком 13 та 17 років. Усіх 15 поранених госпіталізували до лікарень Києва.
Нагадаємо, що раніше у Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі
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