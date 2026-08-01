Атака на Київщину: у Бучанському районі постраждали двоє людей

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

Унаслідок російської атаки в Бучанському районі Київської області травмовано жінку та чоловіка. У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Реклама

У жінки 1981 року народження медики діагностували різані рани голови та стопи. Їй надали необхідну допомогу в лікарні. Подальше лікування постраждала проходитиме амбулаторно.

Реклама

Чоловік 2005 року народження отримав різану рану спини. Госпіталізація йому не знадобилася, медичну допомогу надали на місці.

Крім того, у Вишгородському районі внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок.

Профільні служби продовжують фіксувати наслідки російського обстрілу та працюють на місцях. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що раніше у Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі

Реклама

Новини партнерів