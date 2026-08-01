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- Київ
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Атака на Київщину: у Бучанському районі постраждали двоє людей
У Бучанському районі Київщини внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Також пошкоджено приватний будинок у Вишгородському районі.
Унаслідок російської атаки в Бучанському районі Київської області травмовано жінку та чоловіка. У Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок.
Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
У жінки 1981 року народження медики діагностували різані рани голови та стопи. Їй надали необхідну допомогу в лікарні. Подальше лікування постраждала проходитиме амбулаторно.
Чоловік 2005 року народження отримав різану рану спини. Госпіталізація йому не знадобилася, медичну допомогу надали на місці.
Крім того, у Вишгородському районі внаслідок атаки пошкоджено приватний житловий будинок.
Профільні служби продовжують фіксувати наслідки російського обстрілу та працюють на місцях. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, що раніше у Києві після атаки РФ спалахнула пожежа у шестиповерховій будівлі