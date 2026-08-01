Число пострадавших в результате российской ракетной атаки в Киеве возросло до 15 человек

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В результате российской атаки на Киев пострадали уже 15 человек. Среди раненых двое несовершеннолетних ребят.

Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко со ссылкой на информацию медиков.

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По его словам, среди пострадавших есть ребята в возрасте 13 и 17 лет. Всех 15 раненых госпитализировали в больницы Киева.

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Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании

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