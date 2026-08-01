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- Киев
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Число пострадавших в результате российской ракетной атаки в Киеве возросло до 15 человек
Число пострадавших в результате российской атаки на Киев возросло до 15.
В результате российской атаки на Киев пострадали уже 15 человек. Среди раненых двое несовершеннолетних ребят.
Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко со ссылкой на информацию медиков.
По его словам, среди пострадавших есть ребята в возрасте 13 и 17 лет. Всех 15 раненых госпитализировали в больницы Киева.
Напомним, что ранее в Киеве после атаки РФ вспыхнул пожар в шестиэтажном здании
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