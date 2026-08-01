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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
1 хв

Росія посеред ночі вдарила по будинках у Києві: багато загиблих і поранених — нові дані

Російська армія вдарила по будинках у Києві — рятувальники ще розбирають завали.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Атака на Київ.

Атака на Київ. / © ДСНС

Вночі проти суботи, 1 серпня, армія РФ атакувала Київ. Руйнування сталися у кількох районах столиці. Щонайменше дев’ять осіб загинули. Кількість травмованих зростає.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

«Кількість постраждалих у Києві внаслідок російського обстрілу зросла до 27 осіб, серед них — четверо дітей»

«Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань. На цей час вже врятовано 105 людей», — йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників станом на 06:00 двоє людей загинули у Солом’янському районі. За однією з адрес сталося часткове руйнування і займання 5-поверхового будинку.

У Дарницькому районі жертвами російської атаки стали сім осіб. За однією з адрес пошкоджені будинки.

Масований удар по Києву. / © ДСНС

Масований удар по Києву. / © ДСНС

Масований удар по Києву. / © ДСНС

Масований удар по Києву. / © ДСНС

Атака на Київ 1 серпня — що відомо

Після опівночі у Києві пролунали вибухи. Російська армія знову запустила по столиці балістику. Тривога у столиці лунала двічі: 01:29 — 02:47, а також 03:17 — 03:54.

Під прицілом ракет у Києві знову опинилися звичайні житлові будинки. У Солом’янському районі у п’ятиповерховому житловому будинку, де виникла пожежа, були заблоковані люди.

У Мережі з’явилися фото, на яких тіла лежать просто на вулиці. Ймовірно, кадри зроблені у районі Позняків, однак офіційного підтвердження місця наразі немає. Монітори пишуть, що люди могли прямувати до укриття та загинути внаслідок влучання ракети або падіння уламків поблизу них.

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Дата публікації
Кількість переглядів
218
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