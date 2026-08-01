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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
676
Час на прочитання
3 хв

Тіла загиблих на вулиці, вирви і пожежі: все, що відомо про масований удар по Києву

У результаті масованого балістичного удару РФ по Києву загинули щонайменше дев’ять людей, серед яких 22-річний правоохоронець.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Удар по Києву 1 серпня

Удар по Києву 1 серпня / © ДСНС

Російські війська знову завдали масованого ракетного удару балістикою по Києву.

Все, що відомо про нову атаку РФ, у яких районах пролунали вибухи, і де найбільше загиблих, з’ясовував ТСН. ua.

Скільки загиблих і постраждалих

За останніми даними, щонайменше дев’ять осіб загинули.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, семеро людей загинули у Дарницькому районі та двоє у Солом’янському. Серед загиблих — 22-річний працівник поліції.

Елемент бронежилета, ймовірно, належав патрульному. Скриншот з відео t.me/kyiv_n

Елемент бронежилета, ймовірно, належав патрульному. Скриншот з відео t.me/kyiv_n

Також відомо про 28 постраждалих, зокрема травми отримали четверо неповнолітніх — 14-річна дівчина, 13-річні дівчина та хлопець, а також 17-річний юнак. В однієї з дівчат попередньо отруєння продуктами горіння, у інших неповнолітніх множинні осколкові поранення та різані рани.

Які райони столиці постраждали

Наслідки балістичної атаки по Києву фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Солом’янський район

Внаслідок удару 2 людини загинули та 8 постраждали, з них 2 дітей. За одною з адрес сталося часткове руйнування та загоряння 5-поверхового житлового будинку.

За іншою — горіли автомобілі на парковці.
3 осіб госпіталізували. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів, пожежу ліквідували.

Дарницький район

Сталася пожежа та руйнування в адмінбудівлі та у нежитловій будівлі. За іншою адресою — горіли авто та пошкоджені будинки. На жаль, 7 осіб загинули, ще 14 — постраждали, з них 2 дітей.

Рятувальники ліквідували пожежі. Також на відкритій території в одному із скверів виявлено вирву. Вздовж однієї вулиці на кількох осередках горіло узбіччя.

Шевченківський район

Сталася пожежа в нежитловій будівлі та загоряння «швидких». Пожежа ліквідована. На одній із адрес виявили 1 постраждалу людину. Також сталася пожежа на території кіностудії: її локалізували.

  • Дніпровський район: пошкоджений магазин.

  • Печерський район: пошкоджені 4 приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Удар по Києву 1 серпня 2026 року (15 фото)

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Тіла загиблих лежали просто на вулиці

У соціальних мережах місцеві пабліки публікували фото загиблих людей, тіла яких лежать просто на дорозі.

Увага! Фото та відео містить чутливий контент і може бути травматичним для сприйняття. Не рекомендуємо переглядати його дітям та вразливим людям. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.

/ © із соцмереж

© із соцмереж

За інформацією «КС: новини Київ», одна людина згоріла у салоні авто Залишки ще одного тіла виявили на вулиці у Дарницькому районі.

Небо у Києві затягнуло смогом

Небо у Києві від ранку затягнуте димом від пожеж, які спалахнули на місцях «прильотів».

Відео t.me/k_dvizh

Зміни руху транспорту

За інформацією КМВА, внаслідок ворожої атаки в ніч на 1 серпня перекрито рух транспорту на вул. Урлівській, вул. Здолбунівській в напрямку вул. Гліба Бабіча.

Рух автобусів організовано:

  • № 35 — вул. Анни Ахматової — просп. Петра Григоренка, далі за власним маршрутом;

  • № 108 — в напрямку ст. м. «Харківська» — вул. Урлівській — вул. Анни Ахматової, далі за власним маршрутом. В напрямку вул. Шептицького — по просп. Петра Григоренка — вул. Петра Радзіня, далі за власним маршрутом.

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