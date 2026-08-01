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Тіла загиблих на вулиці, вирви і пожежі: все, що відомо про масований удар по Києву
У результаті масованого балістичного удару РФ по Києву загинули щонайменше дев’ять людей, серед яких 22-річний правоохоронець.
Російські війська знову завдали масованого ракетного удару балістикою по Києву.
Все, що відомо про нову атаку РФ, у яких районах пролунали вибухи, і де найбільше загиблих, з’ясовував ТСН. ua.
Скільки загиблих і постраждалих
За останніми даними, щонайменше дев’ять осіб загинули.
Як повідомляє Офіс генпрокурора, семеро людей загинули у Дарницькому районі та двоє у Солом’янському. Серед загиблих — 22-річний працівник поліції.
Також відомо про 28 постраждалих, зокрема травми отримали четверо неповнолітніх — 14-річна дівчина, 13-річні дівчина та хлопець, а також 17-річний юнак. В однієї з дівчат попередньо отруєння продуктами горіння, у інших неповнолітніх множинні осколкові поранення та різані рани.
Які райони столиці постраждали
Наслідки балістичної атаки по Києву фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.
Солом’янський район
Внаслідок удару 2 людини загинули та 8 постраждали, з них 2 дітей. За одною з адрес сталося часткове руйнування та загоряння 5-поверхового житлового будинку.
За іншою — горіли автомобілі на парковці.
3 осіб госпіталізували. Рятувальники евакуювали 35 людей з верхніх поверхів, пожежу ліквідували.
Дарницький район
Сталася пожежа та руйнування в адмінбудівлі та у нежитловій будівлі. За іншою адресою — горіли авто та пошкоджені будинки. На жаль, 7 осіб загинули, ще 14 — постраждали, з них 2 дітей.
Рятувальники ліквідували пожежі. Також на відкритій території в одному із скверів виявлено вирву. Вздовж однієї вулиці на кількох осередках горіло узбіччя.
Шевченківський район
Сталася пожежа в нежитловій будівлі та загоряння «швидких». Пожежа ліквідована. На одній із адрес виявили 1 постраждалу людину. Також сталася пожежа на території кіностудії: її локалізували.
Дніпровський район: пошкоджений магазин.
Печерський район: пошкоджені 4 приватні житлові будинки та господарчі споруди.
Удар по Києву 1 серпня 2026 року (15 фото)
Тіла загиблих лежали просто на вулиці
У соціальних мережах місцеві пабліки публікували фото загиблих людей, тіла яких лежать просто на дорозі.
Увага! Фото та відео містить чутливий контент і може бути травматичним для сприйняття. Не рекомендуємо переглядати його дітям та вразливим людям. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих.
За інформацією «КС: новини Київ», одна людина згоріла у салоні авто Залишки ще одного тіла виявили на вулиці у Дарницькому районі.
Небо у Києві затягнуло смогом
Небо у Києві від ранку затягнуте димом від пожеж, які спалахнули на місцях «прильотів».
Зміни руху транспорту
За інформацією КМВА, внаслідок ворожої атаки в ніч на 1 серпня перекрито рух транспорту на вул. Урлівській, вул. Здолбунівській в напрямку вул. Гліба Бабіча.
Рух автобусів організовано:
№ 35 — вул. Анни Ахматової — просп. Петра Григоренка, далі за власним маршрутом;
№ 108 — в напрямку ст. м. «Харківська» — вул. Урлівській — вул. Анни Ахматової, далі за власним маршрутом. В напрямку вул. Шептицького — по просп. Петра Григоренка — вул. Петра Радзіня, далі за власним маршрутом.