Тела погибших на улице, воронки и пожаре: все, что известно о массированном ударе по Киеву

Удар по Киеву 1 августа

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Российские войска вновь нанесли массированный ракетный удар баллистике по Киеву.

Все, что известно о новой атаке РФ, в каких районах раздались взрывы, и где больше всего погибших, выяснял ТСН. ua.

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Сколько погибших и пострадавших

По последним данным, по меньшей мере девять человек погибли.

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Как сообщает Офис генпрокурора, семь человек погибли в Дарницком районе и двое в Соломенском. Среди погибших — 22-летний работник полиции.

Элемент бронежилета, вероятно, принадлежал патрульному. Скриншот с видео t.me/kyiv_n

Также известно о 30 пострадавших, в том числе травмы получили четверо несовершеннолетних — 14-летняя девушка, 13-летняя девушка и парень, а также 17-летний юноша. У одной из девушек предварительно отравления продуктами горения, у других несовершеннолетних множественные осколочные ранения и резаные раны.

Какие районы столицы пострадали

Последствия баллистической атаки по Киеву фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Соломенский район

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В результате удара 2 человека погибли и 8 пострадали, из них 2 детей. По одному из адресов произошло частичное разрушение и возгорание 5-этажного жилого дома.

За другой — горели автомобили на парковке.

3 человека госпитализировали. Спасатели эвакуировали 35 человек с верхних этажей, пожар был ликвидирован.

Дарницкий район

Произошел пожар и разрушение в админпостройке и в нежилом здании. По другому адресу горели авто и поврежденные дома. К сожалению, 7 человек погибли, еще 14 пострадали, из них 2 детей.

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Спасатели ликвидировали пожары. Также на открытой территории в одном из скверов обнаружен воронка. Вдоль одной улицы на нескольких очагах горела обочина.

Шевченковский район

Произошел пожар в нежилом здании и возгорание скорых. Пожар ликвидирован. По одному из адресов обнаружили 1 пострадавшего человека. Также произошел пожар на территории киностудии: ее локализовали.

Днепровский район: поврежден магазин.

Печерский район: повреждены 4 частных жилых дома и хозяйственные постройки.

Удар по Киеву 1 августа (15 фото)

Тела погибших лежали прямо на улице

В социальных сетях местные паблики публиковали фотографии погибших людей, тела которых лежат прямо на дороге.

Внимание! Фото и видео содержит чувствительный контент и может быть травматичным для восприятия. Не рекомендуем просматривать его детям и уязвимым людям. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших.

© из соцсетей

По информации«КС: новости Киев», один человек сгорел в салоне авто Остатки еще одного тела обнаружили на улице в Дарницком районе.

На улице Здолбуновской, пострадавшей от ночного вражеского удара, обнаружили семеро погибших.

По данным ГСЧС, эти 7 человек попали под повторный российский удар, когда вышли посмотреть на последствия и ситуацию в целом.

Взрывы снова раздались до сирены

Пани Ольга, жительница разрушенного дома на Соломенке, рассказала, что во время атаки сначала не было слышно сирены — первые взрывы прогремели раньше. Когда начались сильные взрывы, некоторые жители выбежали на улицу и побежали к подземному переходу.

Еще одна жительница этого дома рассказала, как ее соседи — супруги пенсионеров — чудом остались живы.

85-летняя пенсионерка прикована к постели. Ее жизнь спасла то, что она была не в той комнате, которую сильно повредило. Ее муж в критический момент успел забежать в ванную. Это также уберегло его от смерти.

«Больше всего пострадала именно их квартира. Мы живем сразу за ней. Там все разрушено. Ей 85 лет, она лежачая. После взрыва они остались в живых, но потеряли практически все, что имели», — рассказывает очевидца.

Дата публикации 08:30, 01.08.26 Количество просмотров 10 Все разрушено, но они живы: в Киеве пенсионеры чудом выжили по прилету ракеты

Где укрытие в Киеве

Военная корреспондентка Юлия Кириенко, на момент атаки находившаяся в Киеве, возмутилась отсутствием мобильных укрытий в столице на пятый год полномасштабной войны.

«Каждый раз созерцая фото убитых гражданских, не добежавших до укрытия, я еще раз хочу спросить две вещи:

— сколько еще?

— и где мобильные укрыты в этом проклятом городе власти и политических разборок?», — возмутилась она.

Кириенко рассказала, что сама сегодня была одной из тех, кто ехал под баллистикой в укрытие.

«Мне попроще может. Ибо есть машина. То есть мысленное ощущение безопасности, что ты будто двигаешься быстро — тебя спасет. Но это ошибочный тезис. Осознала это, когда увидела, как на горизонте „спускается“ циркон. Вероятно, тот, что убил тех людей, которые сейчас на фото, гуляющих по соцсетям, лежат на пешеходном переходе», — отметила она.

Журналистка рассказала, что для того, чтобы добраться до укрытия из ее дома, нужно или 7 мин пешком, или 3 минуты езды. Чтобы добраться до комфортного укрытия — 8 минут быстрой езды. Или 45 пешком.

«В принципе, не реальная история успеть. Но каждый раз делаешь выбор — пересидеть ли баллистику дома, где над головой только деревянное перекрытие и в случае чего будут только молекулы в перемешке со строительным мусором. Или ехать, рискуя, чтобы успеть», — подытожила Кириенко.

Также в пабликах пишут, что в Киеве уже «традиционно» было закрыто укрытие во время ракетного удара.

«Охранник закрыл паркинг во время тревоги в Макдональдсе на Григоренко и не хотел открывать. Людям пришлось открывать своими силами», — пишет «КС: новости Киев».

Небо в Киеве затянуло смогом

Небо в Киеве с утра затянуто дымом от вспыхнувших на местах «прилетов» пожаров.

Відео t.me/k_dvizh

Изменения движения транспорта

По информации КМВА, в результате вражеской атаки в ночь на 1 августа перекрыто движение транспорта по ул. Урловская, ул. Здолбуновской в направлении ул. Глеба Бабича.

Движение автобусов организовано:

№ 35 — ул. Анны Ахматовой — просп. Петра Григоренко, далее по собственному маршруту;

№ 108 — в направлении ст. г. «Харьковская» — ул. Урловской — ул. Анны Ахматовой, далее по собственному маршруту. В направлении ул. Шептицкого — по просп. Петра Григоренко — ул. Петра Радзиня, далее по собственному маршруту.

Дата публикации 08:20, 01.08.26 Количество просмотров 52 Смертельный удар по Киеву сегодня! Во время взрывов не успевали укрыться | ТСН в прямом эфире

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