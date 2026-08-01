«Где мобильные укрытия в этом городе разборок?»: журналистка эмоционально обратилась к власти после удара по Киеву

«Видела, как спускается Циркон»: журналистка Юлия Кириенко описала ужас баллистической атаки на столицу

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Военная корреспондентка и журналистка Юлия Кириенко эмоционально отреагировала на массированный ракетный удар по Киеву. Она стала свидетелем пролета вражеской баллистики, направляясь в хранилище, и жестко обратилась к городским властям по поводу критической нехватки мобильных укрытий.

Об этом Кириенко написала в соцсетях.

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«Каждый раз созерцая фото убитых гражданских, не добежавших до укрытия, я в очередной раз хочу спросить две вещи:

— сколько еще?

— и где мобильные укрыты в этом проклятом городе власти и политических разборок?», — возмутилась она.

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Кириенко рассказала, что сама сегодня была одной из тех, кто ехал под баллистикой в укрытие.

«Мне попроще может. Ибо есть машина. То есть мысленное ощущение безопасности, что ты будто двигаешься быстро — тебя спасет. Но это ошибочный тезис. Осознала это, когда увидела, как на горизонте „спускается“ циркон. Вероятно, тот, что убил тех людей, которые сейчас на фото, гуляющих по соцсетям, лежат на пешеходном переходе», — отметила она.

Журналистка рассказала, что для того, чтобы добраться до укрытия из ее дома, нужно или 7 мин пешком, или 3 минуты езды. Чтобы добраться до комфортного укрытия — 8 минут быстрой езды. Или 45 пешком.

«В принципе, не реальная история успеть. Но каждый раз делаешь выбор — пересидеть ли баллистику дома, где над головой только деревянное перекрытие и в случае чего будут только молекулы в перемешке со строительным мусором. Или ехать, рискуя, чтобы успеть», — подытожила Кириенко.

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Также в пабликах пишут, что в Киеве уже «традиционно» было закрыто укрытие во время ракетного удара.

«Охранник закрыл паркинг во время тревоги в Макдональдсе на Григоренко и не хотел открывать. Людям пришлось открывать своими силами», — пишет «КС: новости Киев».

Напомним, новый премьер Корецкий поручил проверить все хранилища страны и требует беспрепятственного доступа к укрытиям еще до объявления тревоги.

Ранее в Сети активно распространили видео, что во время атаки 30 июля якобы киевлян не пустили к укрытию в метро. Впрочем, в «Киевском метрополитене» это опровергли.

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Баллистика по Киеву: последние новости

Напомним, этой ночью российские войска снова нанесли массированный ракетный удар баллистике по Киеву.

В результате массированного баллистического удара РФ по Киеву погибли по меньшей мере девять человек, среди которых 22-летний полицейский. Еще 30 человек ранены.

В социальных сетях местные паблики публиковали фотографии погибших людей, тела которых лежат прямо на дороге.

ТСН. ua. собрал все, что известно о новой массированной атаке и ее последствиях.

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