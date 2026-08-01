Київ вже став повноцінним прифронтовим містом: військовий попередив про нову загрозу

© ДСНС

Реклама

Київ фактично став повноцінним прифронтовим містом з огляду на характер повітряних атак Росії. Окупанти отримали можливість регулярно завдавати по столиці комбінованих ударів, використовуючи не лише дрони, а й ракети С-400.

Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко, пише «УНІАН».

Реклама

За його словами, російська армія може запускати ракети С-400 з території Брянської та Курської областей, поєднуючи такі атаки з ударами безпілотниками.

Реклама

«Ми поки не маємо ефективних можливостей повноцінних, аби активніше і ефективніше знищувати пускові установки на території Курської і Брянської областей. І фактично ворог може підтягувати свої С-400 і 3-5-8 ракет запускати по 3-4 рази на тиждень. І 3-4 обстріли ворог може проводити комбінованих, великих на місяць», — сказав Мусієнко.

На його думку, ворог здатен здійснювати три-чотири масштабні атаки на місяць, випускаючи за один раз до 70–80 ракет і кілька сотень дронів.

Мусієнко наголосив, що російські війська дедалі частіше використовують ракети С-400 як засіб терору проти цивільного населення. За його словами, ці ракети споряджають великою кількістю уражальних елементів, щоб завдати максимальної шкоди.

Водночас військовий зазначив, що наразі Україна не має достатньої кількості засобів протиповітряної оборони для ефективного перехоплення таких ракет. Саме тому Сили оборони роблять ставку на знищення пускових установок противника безпосередньо на території Росії.

Реклама

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня Росія завдала масованого удару по Києву. Внаслідок атаки загинули щонайменше дев’ятеро людей, ще 30 дістали поранення, серед них четверо дітей. Рятувальники врятували 105 осіб і продовжують розбирати завали. Найбільших руйнувань зазнали Солом’янський і Дарницький райони: пошкоджено житлові будинки, виникли пожежі

Новини партнерів