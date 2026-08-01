Киев стал полноценным прифронтовым городом: военный объяснил, почему РФ может чаще наносить массированные удары

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Киев фактически стал полноценным прифронтовым городом, учитывая характер воздушных атак России. оккупанты получили возможность регулярно наносить по столице комбинированные удары, используя не только дроны, но и ракеты С-400.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко, пишет «УНИАН».

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По его словам, российская армия может запускать ракеты С-400 с территории Брянской и Курской областей, совмещая атаки с ударами беспилотниками.

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«У нас пока нет эффективных возможностей полноценных, чтобы активнее и эффективнее уничтожать пусковые установки на территории Курской и Брянской областей. И фактически враг может подтягивать свои С-400 и 3-5-8 ракет запускать по 3-4 раза в неделю. И 3-4 обстрела враг может проводить комбинированных, больших в месяц», — сказал Мусиенко.

По его мнению, враг способен совершать три-четыре масштабных атаки в месяц, выпуская за один раз до 70-80 ракет и несколько сотен дронов.

Мусиенко подчеркнул, что российские войска все чаще используют ракеты С-400 как средство террора против гражданского населения. По его словам, эти ракеты снаряжают большим количеством поражающих элементов, чтобы нанести максимальный ущерб.

В то же время военный отметил, что сейчас у Украины нет достаточного количества средств противовоздушной обороны для эффективного перехвата таких ракет. Именно поэтому Силы обороны делают ставку на уничтожение пусковых установок противника на территории России.

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Напомним, в ночь на 1 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву. В результате атаки погибли по меньшей мере девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей. Спасатели спасли 105 человек и продолжают разбирать завалы. Наибольшие разрушения получили Соломенский и Дарницкий районы: повреждены жилые дома, возникли пожары

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