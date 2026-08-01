ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
330
Время на прочтение
2 мин

Киев стал полноценным прифронтовым городом: военный объяснил, почему РФ может чаще наносить массированные удары

Россияне неустанно лупят по Киеву, и, к сожалению, атаки вряд ли прекратятся.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Комментарии
Киев стал полноценным прифронтовым городом: военный объяснил, почему РФ может чаще наносить массированные удары

Киев фактически стал полноценным прифронтовым городом, учитывая характер воздушных атак России. оккупанты получили возможность регулярно наносить по столице комбинированные удары, используя не только дроны, но и ракеты С-400.

Об этом заявил военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко, пишет «УНИАН».

По его словам, российская армия может запускать ракеты С-400 с территории Брянской и Курской областей, совмещая атаки с ударами беспилотниками.

«У нас пока нет эффективных возможностей полноценных, чтобы активнее и эффективнее уничтожать пусковые установки на территории Курской и Брянской областей. И фактически враг может подтягивать свои С-400 и 3-5-8 ракет запускать по 3-4 раза в неделю. И 3-4 обстрела враг может проводить комбинированных, больших в месяц», — сказал Мусиенко.

По его мнению, враг способен совершать три-четыре масштабных атаки в месяц, выпуская за один раз до 70-80 ракет и несколько сотен дронов.

Мусиенко подчеркнул, что российские войска все чаще используют ракеты С-400 как средство террора против гражданского населения. По его словам, эти ракеты снаряжают большим количеством поражающих элементов, чтобы нанести максимальный ущерб.

В то же время военный отметил, что сейчас у Украины нет достаточного количества средств противовоздушной обороны для эффективного перехвата таких ракет. Именно поэтому Силы обороны делают ставку на уничтожение пусковых установок противника на территории России.

Напомним, в ночь на 1 августа Россия нанесла массированный удар по Киеву. В результате атаки погибли по меньшей мере девять человек, еще 30 получили ранения, среди них четверо детей. Спасатели спасли 105 человек и продолжают разбирать завалы. Наибольшие разрушения получили Соломенский и Дарницкий районы: повреждены жилые дома, возникли пожары

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
330
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie