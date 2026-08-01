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- Киев
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Утренняя атака на Киевщину: погиб человек, еще шесть - пострадали
Враг не прекращает террор мирного населения и удары по гражданской инфраструктуре Киевской области.
В субботу, 1 августа, утром российские оккупационные войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Киевской области. Под прицелом вражеских беспилотников оказались складские помещения в Броварах.
О последствиях утренней атаки сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
В результате вражеского попадания один человек погиб.
Число пострадавших возросло до шести человек. Четверо мужчин госпитализированы в местную больницу. По информации медиков, их состояние — средней тяжести. Еще двое мужчин получили необходимую медицинскую помощь на месте. Госпитализация им не требуется.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — отметил глава КОВА.
Кроме разрушений складских помещений, взрывной волной и обломками повреждены 12 автомобилей.
На месте происшествия продолжают работу все оперативные и экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара, а также фиксация очередного преступления против гражданского населения.
Напомним, в ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный ракетный удар баллистике по Киеву. Погибли по меньшей мере девять человек. Еще 30 человек ранены.
ТСН. ua. собрал все, что известно о новой массированной атаке и ее последствиях.