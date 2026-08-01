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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Утренняя атака на Киевщину: погиб человек, еще шесть - пострадали

Враг не прекращает террор мирного населения и удары по гражданской инфраструктуре Киевской области.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Последствия вражеского удара по Киевщине

Последствия вражеского удара по Киевщине / © ГСЧС в Киевской области

Дополнено новыми материалами

В субботу, 1 августа, утром российские оккупационные войска нанесли очередной удар по гражданской инфраструктуре Киевской области. Под прицелом вражеских беспилотников оказались складские помещения в Броварах.

О последствиях утренней атаки сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

В результате вражеского попадания один человек погиб.

Число пострадавших возросло до шести человек. Четверо мужчин госпитализированы в местную больницу. По информации медиков, их состояние — средней тяжести. Еще двое мужчин получили необходимую медицинскую помощь на месте. Госпитализация им не требуется.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — отметил глава КОВА.

Кроме разрушений складских помещений, взрывной волной и обломками повреждены 12 автомобилей.

На месте происшествия продолжают работу все оперативные и экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара, а также фиксация очередного преступления против гражданского населения.

Напомним, в ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный ракетный удар баллистике по Киеву. Погибли по меньшей мере девять человек. Еще 30 человек ранены.

ТСН. ua. собрал все, что известно о новой массированной атаке и ее последствиях.

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Дата публикации
Количество просмотров
281
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