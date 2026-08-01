Спасал других и попал под повторную баллистику: в Киеве погиб 22-летний полицейский

Егор Терехин

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В результате удара баллистики на Киев ночью 1 августа во время исполнения служебных обязанностей погиб 22-летний патрульный полицейский Киева Егор Терехин.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

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Отмечается, что во время вражеской атаки на столицу Егор вместе с напарником помогал людям на месте обстрела. Но россияне коварно нанесли повторный удар по той же локации. В результате полученных ранений Егор погиб.

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Как уточнил глава МВД Иван Выговский, всего год назад парень пришел на службу в полицию, а чуть больше месяца назад начал патрулировать столицу.

В момент ракетного удара Егор бежал оказывать первую помощь пострадавшим и спасать травмированных.

«Он был предан Присяге, добросовестно выполнял служебные обязанности, оставался надежным напарником и человеком, который всегда приходил на помощь нуждающимся. Таким он остался до последнего мгновения своей жизни. Спасая других, он отдал самое дорогое — собственную жизнь», — отзываются о погибшем полицейском коллеге.

Егору навсегда останется 22. У него остались мама и 9-летний брат.

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Баллистика по Киеву: последние новости

Напомним, этой ночью российские войска снова нанесли массированный ракетный удар баллистике по Киеву.

В результате массированного баллистического удара РФ по Киеву погибли по меньшей мере девять человек. Еще 30 человек ранены.

В социальных сетях местные паблики публиковали фотографии погибших людей, тела которых лежат прямо на дороге.

ТСН. ua. собрал все, что известно о новой массированной атаке и ее последствиях.

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