В Украине объявили воздушную тревогу: какая опасность (карта)

Метро. / © Associated Press

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В Киеве в субботу, 1 августа, в среду дня объявили воздушную тревогу. Сирены раздаются и в других регионах. В частности, существует опасность для Одессы.

Об этом стало известно с карты тревог.

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В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников. Воздушные силы предупредили о реактивном дроне.

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«В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — отметили в КГГА.

Кроме Киева, тревога раздается в ряде областей и населенных пунктов на Правобережье. В частности, БПЛА фиксируют в акватории с моря курсом на Одессу.

Карта тревог по состоянию на 11:20 субботы, 1 августа.

Напомним, ночью против 1 августа российские войска нанесли удар по Украине, применив 35 ракет разных типов и 185 беспилотников. Основное направление атаки — Киев и Киевщина. Среди выпущенных ракет было 27 баллистических — типа Искандер-М/С-400. По предварительным данным силы ПВО смогли сбить или подавить одну баллистическую ракету.

Дата публикации 09:35, 01.08.26 Количество просмотров 33 Левый берег вживую: что известно о погибших после удара баллистикой?!

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