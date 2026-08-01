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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Украине объявили воздушную тревогу: какая опасность (карта)

В ряде областей Украины раздаются сирены из-за беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Метро.

Метро. / © Associated Press

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В Киеве в субботу, 1 августа, в среду дня объявили воздушную тревогу. Сирены раздаются и в других регионах. В частности, существует опасность для Одессы.

Об этом стало известно с карты тревог.

В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников. Воздушные силы предупредили о реактивном дроне.

«В Киеве объявлена воздушная тревога. Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты», — отметили в КГГА.

Кроме Киева, тревога раздается в ряде областей и населенных пунктов на Правобережье. В частности, БПЛА фиксируют в акватории с моря курсом на Одессу.

Карта тревог по состоянию на 11:20 субботы, 1 августа.

Карта тревог по состоянию на 11:20 субботы, 1 августа.

Напомним, ночью против 1 августа российские войска нанесли удар по Украине, применив 35 ракет разных типов и 185 беспилотников. Основное направление атаки — Киев и Киевщина. Среди выпущенных ракет было 27 баллистических — типа Искандер-М/С-400. По предварительным данным силы ПВО смогли сбить или подавить одну баллистическую ракету.

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Дата публикации
Количество просмотров
443
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