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- Київ
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В Україні оголосили повітряну тривогу: яка небезпека (мапа)
У низці областей України лунають сирени через безпілотники.
У Києві у суботу, 1 серпня, посеред дня оголосили повітряну тривогу. Сирени лунають і в інших регіонах. Зокрема, небезпека існує для Одеси.
Про це стало відомо з мапи тривог.
У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Повітряні сили попередили про реактивний дрон.
«У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — наголосили в КМДА.
Окрім Києва, тривога лунає у низці областей і населених пунктів на Правобережжі. Зокрема, БпЛА фіксують в акваторії з моря курсом на Одесу
Нагадаємо, вночі проти 1 серпня російські війська завдали удару по Україні, застосувавши 35 ракет різних типів і 185 безпілотників. Основний напрямок атаки — Київ та Київщина. Серед випущених ракет були 27 балістичних — типу Іскандер-М/С-400. За попередніми даним сили ППО змогли збити або подавити одну балістичну ракету.