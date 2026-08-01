В Україні оголосили повітряну тривогу: яка небезпека (мапа)

Метро. / © Associated Press

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У Києві у суботу, 1 серпня, посеред дня оголосили повітряну тривогу. Сирени лунають і в інших регіонах. Зокрема, небезпека існує для Одеси.

Про це стало відомо з мапи тривог.

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У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Повітряні сили попередили про реактивний дрон.

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«У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту», — наголосили в КМДА.

Окрім Києва, тривога лунає у низці областей і населених пунктів на Правобережжі. Зокрема, БпЛА фіксують в акваторії з моря курсом на Одесу

Мапа тривог станом на 11:20 суботи, 1 серпня.

Нагадаємо, вночі проти 1 серпня російські війська завдали удару по Україні, застосувавши 35 ракет різних типів і 185 безпілотників. Основний напрямок атаки — Київ та Київщина. Серед випущених ракет були 27 балістичних — типу Іскандер-М/С-400. За попередніми даним сили ППО змогли збити або подавити одну балістичну ракету.

Дата публікації 09:35, 01.08.26 Кількість переглядів 31 Лівий берег наживо: що відомо про загиблих після удару балістикою?!

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