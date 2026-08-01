РФ нанесла удары по автопарку медиков в Киеве: сколько «скорых» выгорело дотла

В Киеве баллистикой уничтожено 5 карет «скорой», еще 20 повреждено

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В результате баллистического ракетного удара по Киеву этой ночью, 1 августа, пять карет скорой помощи сгорели дотла, сильно повреждены 20 медицинских автомобилей.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, идет ликвидация последствий на территории Коммунальной организации «Киевмедспецтранс», куда было два попадания. К счастью, пострадавших среди людей нет.

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По предварительной информации, частично разрушены 4 здания предприятия, повреждены другие помещения.

«5 карет скорой сгорели дотла, сильно повреждены 20 авто, которые обслуживали учреждения здравоохранения столицы», — сообщил Кличко.

Баллистика по Киеву: последние новости

Напомним, этой ночью российские войска снова нанесли массированный ракетный удар баллистике по Киеву.

В результате массированного баллистического удара РФ по Киеву погибли по меньшей мере девять человек. Еще 30 человек ранены.

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В социальных сетях местные паблики публиковали фотографии погибших людей, тела которых лежат прямо на дороге.

ТСН. ua. собрал все, что известно о новой массированной атаке и ее последствиях.

Ранее Владимир Зеленский признался, что в эту ночь сбили только одну баллистическую ракету.

В Воздушных силах признали, что ПВО не сбила 33 ракеты этой ночью.

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