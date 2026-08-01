РФ завдала ударів по автопарку медиків у Києві: скільки "швидких" вигоріло вщент

У Києві балістикою знищено 5 карет «швидкої», ще 20 пошкоджено

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Унаслідок балістичного ракетного удару по Києву цієї ночі, 1 серпня, п’ять карет «швидкої допомоги» згоріли вщент, сильно пошкоджені 20 медичних автомобілів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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За його словами, триває ліквідація наслідків на території Комунальної організації «Київмедспецтранс», куди було два влучання. На щастя, постраждалих серед людей немає.

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За попередньою інформацією, частково зруйновані 4 будівлі підприємства, пошкоджені інші приміщення.

«5 карет швидкої згоріли вщент, сильно пошкоджені 20 авто, які обслуговували заклади охорони здоров’я столиці», — повідомив Кличко.

Балістика по Києву: останні новини

Нагадаємо, цієї ночі російські війська знову завдали масованого ракетного удару балістикою по Києву.

У результаті масованого балістичного удару РФ по Києву загинули щонайменше дев’ять людей. Ще 30 людей поранені.

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У соціальних мережах місцеві пабліки публікували фото загиблих людей, тіла яких лежать просто на дорозі.

ТСН. ua. зібрав все, що відомо про нову масовану атаку та її наслідки.

Раніше Володимир Зеленський зізнався, що цієї ночі збили лише одну балістичну ракету.

У Повітряних силах визнали, що ППО не збила аж 33 ракети цієї ночі.

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