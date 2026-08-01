«Де мобільні укриття в цьому місті розбірок?»: журналістка емоційно звернулася до влади після удару по Києву

«Бачила, як спускається Циркон»: журналістка Юлія Кирієнко описала жах балістичної атаки на столицю

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Військова кореспондентка та журналістка Юлія Кирієнко емоційно відреагувала на масований ракетний удар по Києву. Вона стала свідком прольоту ворожої балістики, прямуючи до сховища, та жорстко звернулася до міської влади щодо критичної нестачі мобільних укриттів.

Про це Кирієнко написала у соцмережах.

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«Щоразу споглядаючи фото вбитих цивільних, які не добігли до укриття, я вкотре хочу спитати дві речі:

- скільки ще?

- і де мобільні укриті в цьому клятому місті влади і політичних розбірок?», — обурилася вона.

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Кирієнко розповіла, що сама сьогодні була однією з тих, хто їхав під балістикою в укриття.

«Мені простіше може. Бо є машина. Тобто, уявне відчуття безпеки, що ти ніби рухаєшся швидко — тебе врятує. Але це хибна теза. Усвідомила це, коли побачила, як на обрії „спускається“ циркон. Якраз ймовірно той, що вбив тих людей, які зараз на фото, що гуляють соцмережами, лежать на пішохідному переході», — зазначила вона.

Журналістка розповіла, що для того, аби дістатись укриття з її дому — треба або 7 хв пішки, або 3 хвилини їзди. Щоб дістатись комфортного укриття — 8 хвилин швидкої їзди. Або 45 пішки.

«В принципі не реальна історія встигнути. Але кожен раз робиш вибір — чи пересидіти балістику вдома, де над головою лише деревʼяне перекриття і в разі чого будуть лише молекули в перемішку з будівельним сміттям. Чи їхати, ризикуючи, щоб встигнути», — підсумувала Кирієнко.

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Також у пабліках пишуть, що у Києві вже «традиційно» були закритті укриття під час ракетного удару.

«Охоронець зачинив паркінг під час тривоги в Макдональдсі на Григоренка та не хотів відчиняти. Людям довелося відкривати самотужки», — пише «КС: новини Київ».

Нагадаємо, новий прем’єр Корецький доручив перевірити всі сховища країни і вимагає безперешкодного доступу до укриттів ще до оголошення тривоги.

Раніше у Мережі активно поширили відео, що під час атаки 30 липня нібито киян не пустили до укриття в метро. Втім, у «Київському метрополітені» це спростували.

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Балістика по Києву: останні новини

Нагадаємо, цієї ночі російські війська знову завдали масованого ракетного удару балістикою по Києву.

У результаті масованого балістичного удару РФ по Києву загинули щонайменше дев’ять людей, серед яких 22-річний правоохоронець. Ще 30 людей поранені.

У соціальних мережах місцеві пабліки публікували фото загиблих людей, тіла яких лежать просто на дорозі.

ТСН. ua. зібрав все, що відомо про нову масовану атаку та її наслідки.

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