Рятував інших і потрапив під повторну балістику: у Києві загинув 22-річний поліцейський

Єгор Терехін

Реклама

Унаслідок удару балістики на Київ вночі 1 серпня під час виконання службових обов’язків загинув 22-річний патрульний поліцейський Києва Єгор Терехін.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції.

Реклама

Зазначається, що під час ворожої атаки на столицю, Єгор разом із напарником допомагав людям на місці обстрілу. Але росіяни підступно завдали повторного удару по тій самій локації. Унаслідок отриманих поранень Єгор загинув.

Реклама

Як уточнив глава МВС Іван Вигівський, лише рік тому хлопець прийшов на службу в поліцію, а трохи більше місяця тому почав патрулювати столицю.

У момент ракетного удару Єгор біг надавати першу допомогу постраждалим і рятувати травмованих.

«Він був відданим Присязі, сумлінно виконував службові обов’язки, залишався надійним напарником і людиною, яка завжди приходила на допомогу тим, хто її потребував. Таким він залишився до останньої миті свого життя. Рятуючи інших, він віддав найдорожче — власне життя», — відгукуються про загиблого поліцейського колеги.

Єгорові назавжди залишиться 22. У нього залишились мама і 9-річний брат.

Реклама

Балістика по Києву: останні новини

Нагадаємо, цієї ночі російські війська знову завдали масованого ракетного удару балістикою по Києву.

У результаті масованого балістичного удару РФ по Києву загинули щонайменше дев’ять людей. Ще 30 людей поранені.

У соціальних мережах місцеві пабліки публікували фото загиблих людей, тіла яких лежать просто на дорозі.

ТСН. ua. зібрав все, що відомо про нову масовану атаку та її наслідки.

Реклама

Новини партнерів