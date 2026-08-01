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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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"Ракеты целили по людям": момент смертельного удара по Киеву попал на видео

Момент удара по Киеву запечатлели на видео.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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"Ракеты целили по людям": момент смертельного удара по Киеву попал на видео

Россияне цинично ударили по Киеву 1 августа. Момент атаки зафиксирован на видео.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

К сожалению, есть жертвы среди гражданских и сотрудников полиции.

«Вражеские ракеты целили по мирным людям», — отметили в ведомстве.

Как мы сообщали, во время баллистического удара по Киеву часть людей побежала к подземному паркингу, который использовался как укрытие, однако вторая ракета попала именно тогда, когда они пытались спастись. По словам очевидцев, в районе не было доступных официальных укрытий, а подвалы жилых домов оставались закрытыми. В результате атаки погибли и ранены, наибольшие разрушения получили жилые дома в Дарницком и Соломенском районах столицы. Свидетели рассказывают, что после первых взрывов люди бросились помогать пострадавшим, но в этот момент произошел повторный удар. Спасатели продолжают разбирать завалы и ликвидировать последствия атаки, а правоохранители документируют очередное военное преступление России.

22-летний патрульный полицейский Егор Терехин погиб во время повторного баллистического удара по Киеву, когда вместе с напарником помогал пострадавшим на месте обстрела. Лишь год назад он вступил в ряды полиции, а патрулировать столицу начал чуть больше месяца назад. У погибшего остались мама и 9-летний брат, а коллеги вспоминают его как преданного службе стражи порядка, который до последнего мгновения спасал других.

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Дата публикации
Количество просмотров
133
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