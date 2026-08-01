Бежали до укрытия и погибли: жуткие подробности баллистического удара по Киеву

Атака на Киев 1 августа.

Реклама

В Дарницком районе Киева в результате удара российских баллистических ракет погибли семь человек. Прямое попадание привело к образованию большой воронки в одном из скверов. По предварительной информации, люди погибли, когда пытались добраться до укрытия.

Об этом сообщили «Суспільному» очевидцы событий.

Реклама

Две российские баллистические ракеты попали вблизи жилых домов. После объявления воздушной тревоги люди бросились к бетонному сооружению, которое использовали в качестве укрытия. В этот момент рядом разорвалась первая ракета — погибли пять человек.

Реклама

Когда свидетели пытались помочь раненым, неподалеку ударила вторая баллистическая ракета. Тогда жертвами прилета стали еще двое киевлян.

Житель одной из поврежденных многоэтажек Олег рассказал, что погиб его сосед, живший на восьмом этаже. По словам мужчины, первый взрыв раздался, когда люди еще спали, а потом люди начали выбегать к укрытию.

«Посекло тех, кто туда бежал. Пострадали все трехкомнатные квартиры. У меня избило входную группу так, что я выбивал, потому что перекосило замки. Хорошо сил хватает, а некоторые выбираться не могли», — рассказывает Олег.

Жительница поврежденного дома Лана рассказывает, что проснулась от тревоги и пошли в коридор. После повторных взрывов побежали в паркинг. В общей сложности, по ее словам, было по меньшей мере шесть взрывов.

Реклама

«У нас ближайшее укрытие — это школа. Но там написано, что они трудятся в рабочие часы. Но там напротив высокий дом и там есть паркинг, туда можно зайти. А здесь ничего нет, здесь всегда закрыт подвал. Люди ходили в „типа укрытия“. Там минус три этажа. Люди туда бежали и погибли. Мы туда не пошли и слава Богу», — делится Лана.

Как сообщалось, Россия посреди ночи ударила по домам в Киеве . Больше разрушений жилья зафиксировали в Дарницком и Соломенском районе. Погибли девять человек, а несколько десятков получили травмы.

В Сети появились кадры, на которых видны тела людей на улице. Вероятно, фото сделаны в районе Позняков, однако официального подтверждения локации пока нет. По информации мониторинговых каналов, люди могли направляться к укрытию, но погибли в результате ракетного удара или падения обломков поблизости.

Новости партнеров