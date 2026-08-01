Бігли до укриття і загинули: моторошні подробиці балістичного удару по Києву

Атака на Київ 1 серпня. / © ДСНС

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У Дарницькому районі Києва внаслідок удару російських балістичних ракет загинули семеро людей. Пряме влучання спричинило утворення великої вирви в одному зі скверів. За попередньою інформацією, люди загинули, коли намагалися дістатися укриття.

Про це повідомили «Суспільному» очевидці подій.

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Дві російські балістичні ракети влучили поблизу житлових будинків. Після оголошення повітряної тривоги люди кинулися до бетонної споруди, яку використовували як укриття. У цей момент поруч розірвалася перша ракета — загинули п’ятеро людей.

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Коли свідки намагалися допомогти пораненим, неподалік вдарила друга балістична ракета. Тоді жертвами «прильоту» стали ще двоє киян.

Мешканець однієї з пошкоджених багатоповерхівок Олег розповів, що загинув його сусід, який жив на восьмому поверсі. За словами чоловіка, перший вибух пролунав, коли люди ще спали, а після люди почали вибігати до укриття.

«Посікло тих, хто туди біг. Постраждали всі трьохкімнатні квартири. У мене побило вхідну групу так, що я вибивав, тому що перекосило замки. Добре сили вистачає, а деякі вибиратися не могли», — розповідає Олег.

Мешканка пошкодженого будинку Лана розповідає, що прокинулася від тривоги і пішли до коридору. Після повторних вибухів побігли до паркінгу. Загалом, з її слів, було щонайменше шість вибухів.

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«У нас найближче укриття — це школа. Але там написано, що вони працюють в робочі години. Але там напроти є високий будинок і там є паркінг, туди можна зайти. А тут нічого немає, тут завжди закритий підвал. Люди ходили в „тіпа укриття“. Там мінус три поверхи. Люди туди бігли і загинули. Ми туди не пішли і слава Богу», — ділиться Лана.

Як повідомлялося, Росія посеред ночі вдарила по будинках у Києві. Найбільше руйнувань житла зафіксували у Дарницькому і Солом’янському районі. Загинуло дев’ять осіб, а кілька десятків отримали травми.

У Мережі з’явилися кадри, на яких видно тіла людей на вулиці. Ймовірно, фото зроблені у районі Позняків, однак офіційного підтвердження локації наразі немає. За інформацією моніторингових каналів, люди могли прямувати до укриття, але загинули внаслідок ракетного удару або падіння уламків поблизу.

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