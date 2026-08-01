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- Київ
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Ранкова атака на Київщину: загинула людина, ще троє у лікарні
Ворог не припиняє терор мирного населення та удари по цивільній інфраструктурі Київщини.
У суботу, 1 серпня, вранці російські окупаційні війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Київської області. Під прицілом ворожих безпілотників опинилися складські приміщення у Броварах.
Про наслідки ранкової атаки повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
Унаслідок ворожого влучання одна людина загинула. Ще троє цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості — наразі медики надають їм усю необхідну кваліфіковану допомогу.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого», — зазначив очільник КОВА.
Окрім руйнувань складських приміщень, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 12 автомобілів.
На місці події продовжують працювати всі оперативні та екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ворожого удару, а також фіксація чергового злочину РФ проти цивільного населення.
Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російські війська завдали масованого ракетного удару балістикою по Києву. Загинули щонайменше дев’ять людей. Ще 30 людей поранені.
ТСН. ua. зібрав все, що відомо про нову масовану атаку та її наслідки.