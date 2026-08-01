Ранкова атака на Київщину: загинула людина, ще троє у лікарні

Наслідки ворожого удару по Київщині / © ДСНС у Київській області

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У суботу, 1 серпня, вранці російські окупаційні війська завдали чергового удару по цивільній інфраструктурі Київської області. Під прицілом ворожих безпілотників опинилися складські приміщення у Броварах.

Про наслідки ранкової атаки повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

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Унаслідок ворожого влучання одна людина загинула. Ще троє цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості — наразі медики надають їм усю необхідну кваліфіковану допомогу.

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«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого», — зазначив очільник КОВА.

Окрім руйнувань складських приміщень, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 12 автомобілів.

На місці події продовжують працювати всі оперативні та екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ворожого удару, а також фіксація чергового злочину РФ проти цивільного населення.

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня російські війська завдали масованого ракетного удару балістикою по Києву. Загинули щонайменше дев’ять людей. Ще 30 людей поранені.

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ТСН. ua. зібрав все, що відомо про нову масовану атаку та її наслідки.

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