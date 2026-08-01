"Ракети цілили по людях": момент смертельного удару по Києву потрапив на відео

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Росіяни цинічно вдарили по Києву 1 серпня. Момент атаки зафіксували на відео.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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На жаль, є жертви серед цивільних та співробітників поліції.

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«Ворожі ракети цілили по мирних людях», — наголосили у відомстві.

Дата публікації 16:45, 01.08.26 Кількість переглядів 25 Момент удару по Києва зафіксували на відео

Як ми повідомляли, під час балістичного удару по Києву частина людей побігла до підземного паркінгу, який використовували як укриття, однак друга ракета влучила саме тоді, коли вони намагалися врятуватися. За словами очевидців, у районі не було доступних офіційних укриттів, а підвали житлових будинків залишалися зачиненими. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, найбільших руйнувань зазнали житлові будинки у Дарницькому та Солом’янському районах столиці. Свідки розповідають, що після перших вибухів люди кинулися допомагати постраждалим, але саме в цей момент стався повторний удар. Рятувальники продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки атаки, а правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.

Стало відомо, що 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін загинув під час повторного балістичного удару по Києву, коли разом із напарником допомагав постраждалим на місці обстрілу. Лише рік тому він вступив до лав поліції, а патрулювати столицю почав трохи більше місяця тому. У загиблого залишилися мама та 9-річний брат, а колеги згадують його як відданого службі правоохоронця, який до останньої миті рятував інших.

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