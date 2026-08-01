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- Київ
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"Ракети цілили по людях": момент смертельного удару по Києву потрапив на відео
Момент удару по Києву зафіксували на відео.
Росіяни цинічно вдарили по Києву 1 серпня. Момент атаки зафіксували на відео.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
На жаль, є жертви серед цивільних та співробітників поліції.
«Ворожі ракети цілили по мирних людях», — наголосили у відомстві.
Як ми повідомляли, під час балістичного удару по Києву частина людей побігла до підземного паркінгу, який використовували як укриття, однак друга ракета влучила саме тоді, коли вони намагалися врятуватися. За словами очевидців, у районі не було доступних офіційних укриттів, а підвали житлових будинків залишалися зачиненими. Внаслідок атаки є загиблі та поранені, найбільших руйнувань зазнали житлові будинки у Дарницькому та Солом’янському районах столиці. Свідки розповідають, що після перших вибухів люди кинулися допомагати постраждалим, але саме в цей момент стався повторний удар. Рятувальники продовжують розбирати завали та ліквідовувати наслідки атаки, а правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.
Стало відомо, що 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін загинув під час повторного балістичного удару по Києву, коли разом із напарником допомагав постраждалим на місці обстрілу. Лише рік тому він вступив до лав поліції, а патрулювати столицю почав трохи більше місяця тому. У загиблого залишилися мама та 9-річний брат, а колеги згадують його як відданого службі правоохоронця, який до останньої миті рятував інших.