В Киеве и ряде городов посреди дня объявили воздушную тревогу: что и куда летит (карта)

Воздушная тревога / © tsn.ua

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В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара беспилотников.

Об этом сообщает карта воздушных тревог.

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Тревогу в Киеве объявили в 16.24. Также сирены раздаются в Броварском и Бориспольском районах области. Была объявлена в 16.17.

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Также воздушная тревога раздается в восточных и частично северных областях.

Перед тем в Воздушных силах Украины предупредили о двигавшихся в направлении Киевской области и столице реактивных дронах.

Черниговщина: реактивные БпЛА на/мимо Бобровицу с востока в направлении Киевщины.

БпЛА курсом на Киев с северо-востока.

БпЛА на Сумы с севера.

Карта воздушной тревоги 2 августа

По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 16:33 две реактивные дроны улетают на Бровары.

По состоянию на 16:40 тревога в Киеве упразднена, но для области угроза дронов сохраняется.

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Атака РФ по Украине 2 августа — что известно

Напомним, днем 2 августа Россия нанесла удар по почтовому терминалу «Новой почты» в Харьковской области. По информации компании, он разрушен. Погиб сотрудник компании-перевозчика.

Также 2 августа оккупанты атаковали самый большой состав ROZETKA. Это вторая атака в течение суток. В компании полагают, что удар россиян был целенаправленным.

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