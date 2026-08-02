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В Киеве и ряде городов посреди дня объявили воздушную тревогу: что и куда летит (карта)
Перед тем в Воздушных силах Украины предупредили о двигавшихся в направлении Киевской области и столице реактивных дронах.
В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара беспилотников.
Об этом сообщает карта воздушных тревог.
Тревогу в Киеве объявили в 16.24. Также сирены раздаются в Броварском и Бориспольском районах области. Была объявлена в 16.17.
Также воздушная тревога раздается в восточных и частично северных областях.
Перед тем в Воздушных силах Украины предупредили о двигавшихся в направлении Киевской области и столице реактивных дронах.
Черниговщина: реактивные БпЛА на/мимо Бобровицу с востока в направлении Киевщины.
БпЛА курсом на Киев с северо-востока.
БпЛА на Сумы с севера.
По данным мониторинговых каналов, по состоянию на 16:33 две реактивные дроны улетают на Бровары.
По состоянию на 16:40 тревога в Киеве упразднена, но для области угроза дронов сохраняется.
Атака РФ по Украине 2 августа — что известно
Напомним, днем 2 августа Россия нанесла удар по почтовому терминалу «Новой почты» в Харьковской области. По информации компании, он разрушен. Погиб сотрудник компании-перевозчика.
Также 2 августа оккупанты атаковали самый большой состав ROZETKA. Это вторая атака в течение суток. В компании полагают, что удар россиян был целенаправленным.