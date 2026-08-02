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Мечеть в Киеве в третий раз пострадала от российских обстрелов: фото последствий
В Шевченковском районе Киева в результате российских обстрелов получила повреждения мечеть «Умма». Несмотря на разрушение, верующие продолжают молитвы и восстанавливают здание.
В Киеве в результате очередной российской воздушной атаки получила повреждения мечеть Духовного управления мусульман Украины «Умма». Взрывной волной выбило более 15 окон и существенно повредило дверь здания.
Об этом рассказали в эфире «Київ24».
В Киеве после обстрелов пострадала мечеть «Умма»
Это уже третий подобный случай с начала полномасштабной войны, когда мечеть попадает под удар во время обстрела столицы. Рядом с мечетью также сгорели кареты скорой помощи.
Это произошло в Шевченковском районе Киева. Один из взрывов случился на улице, ведущей к мечети. Там была большая воронка. Вчера специалисты «Киевавтодора» ее оперативно засыпали.
Второй взрыв произошел прямо за мечетью. Как следствие, мечеть побита с обеих сторон.
Внутри мечети еще остаются следы разрушений. После повреждения мечети муфтий Мурат Сулейманов обратился к верующим-мусульманам, которые служат в российской армии и призвал их осознать свою причастность к военным преступлениям России:
«Пусть Всевышний накажет всех причастных к этому злу. Очень важно, чтобы это видели „мусульмане“, которые в армии Московии. Это тоже на вашей совести, вы должны это знать, понимать. Что это все — вы к этому тоже приобщены. Вы поддерживаете тирана. Посмотрите, что делает ваш Путин».
Несмотря на разрушения, религиозная община не останавливает свою деятельность: верующие продолжают собираться на молитвы и уже начали собственными силами восстанавливать поврежденное здание.
Повреждения после российских ударов: что известно
Напомним, в Киеве на территории Киево-Печерской лавры в результате российской атаки повреждены 19 объектов культурного наследия, из которых наибольшие разрушения получили Успенский собор и башня Кушника.
Несмотря на последствия обстрелов Киево-Печерская лавра постепенно возвращается к привычной жизни и возобновляет доступ для посетителей. Для посещения уже открыты Церковь Спаса на Берестове, Ближние пещеры, Большая лаврская колокольня, Трапезная церковь и часть музейных экспозиций. Также для паломников была открыта возможность просмотра мощей святых.
Восстановительные работы продолжаются непрерывно.